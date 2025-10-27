Глобальні фондові ринки відреагували на рамкову торгову угоду США та Китаю

Світові ринки зростають на тлі того, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовлися про рамки нового торговельного перемир'я.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Індекс Nikkei 225 у Японії у понеділок уперше в історії перевищив позначку 50 000, тоді як південнокорейський Kospi піднявся більш ніж на 2% до рекордного максимуму.

Ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq Composite зросли на 0,8% та 1% відповідно. Ф'ючерси на Euro Stoxx 600 додали 0,3%. Китайський CSI 300 піднявся на 1%, а гонконзький Hang Seng — на 0,9%.

Ціни на золото впали на 0,7% — до $4 083 за тройську унцію — на тлі зниження попиту на "тихі гавані". Біткоїн зріс на 1,9% — до $115 526, продовживши зростання, що почалося вихідними.

Американські чиновники очікують, що Китай відкладе запровадження експортного контролю на рідкоземельні метали після переговорів у Малайзії. Сподівання на продовження перемир'я, яке мало б завершитися наступного місяця, підштовхували акції по всій Азії, зазначив Ві Кхун Чонг, старший стратег у BNY. "Усе вказує на певне поліпшення настроїв".

Тримісячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,9% завдяки кращим очікуванням щодо світового зростання. Ознаки прогресу в торговельних переговорах "підживили оптимізм на всьому ринку металів", сказав Деніел Хайнс, старший сировинний стратег ANZ.

Зростання Nikkei також підживлює оптимізм щодо політики зростання нової прем'єрки Санае Такаїчі.

Nikkei, що складається з "блакитних фішок", показав кращі результати, ніж ширший Topix, який охоплює сотні малих компаній. Це свідчить, що ралі ведуть іноземні інвестори, зазначив Ніл Ньюман, стратег з японських акцій в Astris Advisory.

"Гадаю, 60 000 до наступного літа — цілком реально… Такої швидкості ми не бачили з часів великого ралі абеноміки 10 років тому. Усе виглядає дуже розтягнутим, але імпульс — справжній", — додав Ньюман.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як економічні чиновники США та Китаю окреслили рамки торговельної угоди.