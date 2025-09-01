Обмеження США щодо чипів вдарили по акціях Samsung та SK Hynix

Акції провідних чипмейкерів Південної Кореї впали в понеділок після того, як Вашингтон відкликав дозволи, які дозволяли їм постачати американське обладнання на свої заводи в Китаї без ліцензії.

Про це пише газета Financial Times.

Акції SK Hynix знизилися майже на 5%, тоді як акції Samsung Electronics втратили понад 2% після того, як уряд США повідомив про позбавлення компаній статусу "validated end user".

Колишній президент Джо Байден дозволив двом найбільшим у світі виробникам чипів пам'яті надсилати американські інструменти для виробництва чипів на їхні китайські заводи без необхідності отримувати ліцензію на кожну поставку, адже існували побоювання, що обмеження роботи південнокорейських компаній допоможе китайським конкурентам.

Міністерство торгівлі в п'ятницю заявило, що "закрило шпарину епохи Байдена" і тепер компанії мають отримувати ліцензії для експорту американського обладнання на чипові фабрики в Китаї.

Відомство додало, що планує видавати ліцензії для підтримки роботи чинних фабрик у Китаї, але не дозволятиме розширення потужностей або модернізацію технологій.

Samsung і SK Hynix мають у Китаї заводи, які виробляють як дорожчі Dram-чіпи (оперативна пам'ять), так і дешевші Nand-чіпи (флеш-пам'ять для довготривалого зберігання даних).

Серед постраждалих операцій - завод Samsung у Сіані, який, за оцінками Bernstein, забезпечує близько 30% виробництва Nand флеш-пам'яті.

Завод SK Hynix у місті Усі відповідає за 35% усього виробництва Dram компанії, а його підприємство в Даляні - нещодавно придбане в занепадницького американського гіганта Intel - забезпечує 37% виробництва Nand.

CW Chung з Nomura зазначив, що Samsung і SK Hynix "продовжували модернізувати свої китайські фабрики, сподіваючись на збереження американських дозволів".

Хоча "короткостроковий вплив на виробництво в Китаї обмежений" через відкликання дозволу, південнокорейським компаніям "тепер доведеться серйозно задуматися, чи варто продовжувати операції там", - додав він.

Нагадаємо:

