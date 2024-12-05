Скільки українці витратили під час цьогорічної Чорної п’ятниці — статистика від Meest Пошта

Компанія Meest ПОШТА підбила підсумки цьогорічних розпродажів на Чорну п’ятницю та визначила товари, що мали найбільшу популярність серед українців. Дані засновані на аналізі кількості замовлень, здійснених з українських та іноземних інтернет-магазинів.

"Цьогоріч ми побачили збільшення середнього чеку майже у всіх категоріях, як на українських майданчиках, так і міжнародних. Це показує, що довіра до онлайн-шопінгу продовжує зростати, а такі акційні періоди як Чорна п’ятниця дозволяють купувати якісні товари за комфортними цінами", — зазначають у пресслужбі компанії.

Крім того, у Meest ПОШТА додали, що чорна п’ятниця залишається одним із найгарячіших періодів року для покупок для українців. Для логістичних компаній це завжди виклик: представники поштового оператора підкреслили, що змогли зберігти рівень сервісу в умовах пікового трафіку.

Внутрішні відправлення

Цьогоріч в українських інтернет-магазинах покупці найчастіше обирали товари в таких категоріях:

Спорттовари (150% приросту у порівнянні з 2023 роком);

Краса та здоров’я (+67%);

Техніка та електроніка (+48%).

Це суттєва зміна у порівнянні з попередньо Чорною п’ятницею, зазначають у Meest ПОШТА: минулого року найпопулярнішими категорії були одяг та взуття, харчові продукти та мультикатегорії.

Середній чек склав:

Спорттовари: 1905 грн (проти 1031 грн у 2023);

Краса та здоров’я: 1820 грн (800 грн у 2023);

Техніка та електроніка: 4550 грн (3000 грн у 2023).

Також значно зросли замовлення дитячих товарів (+45%, середній чек — 2900 грн), продуктів харчування (+28%, 2900 грн) та мультикатегорій (+24%, 3350 грн).

Міжнародні відправлення

Попит на товари з міжнародних інтернет-магазинів також суттєво зріс. Лідерами серед категорій стали:

Косметика (+126%)

Техніка та електроніка (+115%)

Одяг (+40%).

Середній чек:

Косметика: 2000 грн (проти 1700 грн у 2023);

Техніка та електроніка: 2500 грн (1150 грн у 2023);

Одяг: 2700 грн (2140 грн у 2023).

Як і минулого року, цієї Чорної п’ятниці українці найчастіше купували за кордоном косметику, а також техніку та електроніку. Водночас одяг замінив у топ-3 категорію краса та здоров’я.

Загалом результати цьогорічної Чорної п’ятниці в Україні відображають глобальні тренди. На міжнародних майданчиках українці найчастіше купували косметику, техніку та одяг, що є традиційним для цього шопінг-періоду. А на внутрішніх майданчиках особливу популярність мали спорттовари — категорія, де також збільшуються продажі по всьому світу. Крім того, цьогоріч більше українців обирали доставку у відділення або партнерські центри видачі, ніж адресну. Часта таких замовлень склала 60% у порівнянні з 44% минулого року.

Meest ПОШТА — український поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка об'єднує також Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, компанія вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегментах B2С та B2B і доставляє посилки у понад 70 країн світу — в Північній і Південній Америках, Європі, Азії та Африці.