Скільки українці витрачають на онлайн-покупки – дослідження

Все більше українців змушені заощаджувати, зокрема на покупках в українських інтернет-магазинах. Водночас кількість замовлень залишається стабільною, а серед ключових критеріїв вибору до інтернет-магазинів на перший план виходять асортимент і якість товарів. Про це йдеться у дослідженні, проведенному на замовлення сервісу Meest Shopping.

Що українці купують онлайн

Українці активно користуються онлайн-шопінгом для придбання різних товарів. У 2024 році кожен третій здійснював покупки в інтернеті, а майже половина поєднувала онлайн- та офлайн-шопінг. Водночас близько 20% все ще віддають перевагу виключно традиційним магазинам.

Частота онлайн-покупок лишається відносно стабільною порівняно з минулим роком. Кожен третій українець робить замовлення кілька разів на пів року, а половина — від одного до трьох разів на місяць. У середньому один покупець здійснює 1,5 онлайн-покупки за цей період.

Серед найпопулярніших категорій товарів залишаються одяг, товари для дому, косметика, взуття та електроніка. Однак порівняно з 2023 роком українці рідше замовляли та дорогі продукти харчування, натомість частіше купували техніку, електроніку та косметику.

Скільки українці витрачають на онлайн-шопінг

Понад половина українців розраховуються за онлайн-покупки електронними платіжними системами. Ще третина обирає готівку, а 13% — банківський переказ.

Вартість кожного третього онлайн-замовлення не перевищує 1000 грн. Водночас частка покупок у діапазоні 1000-3000 грн зросла: у 2024 році вони становили 40% від загальної кількості придбань (проти 36% у 2023 році). Також зріс середній чек: українець у середньому витрачав 2888 грн на одну онлайн-покупку, тоді як у 2023 році ця сума становила 2647 грн.

Змінилися й критерії вибору інтернет-магазинів. У 2024 році покупці частіше звертали увагу на наявність товару та його якість. Натомість ціна та термін доставки дещо втратили свою значущість, хоча все одно залишаються важливими факторами вибору.

Як повномасштабна війна змінила добробут українців

Загалом учасники дослідження повідомляють про зниження власних фінансових можливостей. У більшості сімей вистачає грошей на їжу та іноді на одяг, проте для придбання побутової техніки, особливо великої, доводиться заощаджувати або позичати. Понад 85% українців почали економити під час війни: багато хто планує покупки заздалегідь, тимчасово відмовляється від певних товарів або послуг.

Більшість опитаних (15%) мають дохід у межах 10 000 - 15 000 грн. Водночас майже рівними за розмірами є групи, які заробляють від 15 000 грн до понад 50 000 грн. Середній дохід українця становить 24 000 грн.

Дослідження Meest Shopping було проведено компанією 4Service методом анонімного онлайн опитування (CAWI). В опитуванні взяли участь 1000 людей.

Meest Shopping — сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США та Канади, що не мають прямої доставки в країну замовника. Окрім України, країн Європи та Ізраїлю, сервіс працює в Грузії, Узбекистані й Казахстані. Meest Shopping входить у групу компаній Meest, яка також об’єднує Meest ПОШТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 35 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америці, Європі, Азії та Африці.