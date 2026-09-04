"Ринок кредитування змінюється" — CEO MyCredit Владислав Білан про головні тенденції сьогодення

Мікрофінансові організації прагнуть стати банками, а банки заходять у сегмент МФО. Про ці тенденції CEO MyCredit Владислав Білан розповів в інтерв'ю Громадському радіо.

"Банки роблять продукти, котрі робимо ми. Вони бачать, що наш бізнес стає прозорішим і дешевшим для клієнта", — зазначив CEO MyCredit Владислав Білан.

За його словами, фінансові компанії також поступово рухаються у бік ширшої фінансової моделі. Для MyCredit, зокрема, банківська модель є одним із можливих напрямів подальшого розвитку, оскільки відкриває більше можливостей для роботи з клієнтами.

Кредитний скоринг: як приймається рішення про видачу кредиту?

Ще одна важлива тенденція — розвиток скорингових технологій. Сьогодні рішення про кредитування базується не лише на кредитній історії чи доходах клієнта.

За словами Владислава Білана, у MyCredit близько 70% рішення щодо кредитування залежить від кредитної історії, ще 30% — від інших даних, які аналізує скорингова система.

Скоринг працює з великими масивами інформації та шукає закономірності в поведінці клієнтів. Причому цифровий слід людини може бути значно ширшим, ніж здається.

"Зараз ми живемо в цифрову епоху, коли все, що ми робимо, лишає цифровий слід, навіть те, як ми кладемо телефон на стіл: екраном догори чи донизу", — пояснює Владислав Білан.

Завдання системи — на основі сукупності даних визначити, чи варто видавати людині кредит, яку суму запропонувати та наскільки ймовірно, що вона поверне кошти.

Попри розвиток Big Data та скорингових моделей, кредитна історія залишається одним із найважливіших факторів.

Позитивна історія може впливати не лише на рішення про видачу кредиту, а й на його розмір. За оцінкою CEO MyCredit, середній чек на ринку зараз становить близько 6 тис. грн, однак постійні клієнти з хорошою історією можуть поступово отримувати більші ліміти.

Одна з ключових тенденцій ринку — зближення банківського та небанківського кредитування. Банки розширюють пропозицію у сегментах, де традиційно працювали МФО, тоді як мікрофінансові компанії збільшують чеки, інвестують у скоринг та розглядають нові можливості для розвитку.

Для MyCredit наступним етапом може стати розширення фінансової моделі та рух у бік банківських можливостей. За словами Владислава Білана, така модель відкриває компанії більше інструментів для роботи з клієнтами та розвитку нових фінансових продуктів.