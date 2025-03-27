РФ підвищить комуналку на 75% для мешканців окупованих територій України – ЦНС

Росіяни анонсували підвищення тарифів на комунальні послуги на 75% для мешканців тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"На тимчасово окупованих територіях окупанти анонсували підвищення тарифів на комуналку на 75%. Колаборанти намагаються "заспокоїти" — мовляв, підвищення буде поетапним", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що вже з 1 липня мешканці платитимуть 25 рублів за кубометр води, якої немає в кранах. "І це лише перший етап здорожчання", - зазначили в ЦНС.

Більше доведеться платити й за "утримання" будинків.

"Аргумент — "необхідні ремонти" після руйнувань, які вчинили самі ж російські війська. При цьому в тарифах навіть не закладено коштів на капремонти. Тобто — гроші збиратимуть, а ремонту не буде", - додали в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо:

У січні 2024 року стало відомо, що РФ планує побудувати девʼять сміттєзвалищ на окупованій території Донецької та Луганської областей.

У липні 2024 року ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води з Дону: через відключення світла у Росії насоси водопроводу вийшли з ладу.