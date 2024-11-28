Ресторан "Веранда на Дніпрі" презентує нове рекламне відео з Ольгою Харлан

У самому серці Києва, на мальовничій набережній Дніпра, ресторан "Веранда на Дніпрі" продовжує запрошувати гостей та зіркових амбасадорів. Нове рекламне відео, в якому знялася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, стало яскравим підтвердженням унікальної концепції закладу.

У відео бренд-шеф ресторану Сергій Башинський демонструє витончену майстерність приготування лобстера. Кульмінацією ролика стає момент, коли Ольга Харлан, зі своєю фірмовою грацією та рішучістю, розрубує лобстера шпагою. Цей яскравий образ символізує ідеальне поєднання кулінарного та спортивного професіоналізму.

"Це був унікальний досвід – об'єднати мою спортивну майстерність з мистецтвом кулінарії. Мені дуже приємно бути частиною цієї історії, яка так вдало підкреслює цінності здоров’я та досконалості, що лежать в основі "Веранди на Дніпрі". Тут кожен момент – це свято" , – коментує Ольга Харлан .

Співпраця з олімпійською чемпіонкою стала для ресторану важливим кроком у створенні нової естетики. Ольга, яка символізує не лише силу, але й елегантність, відмінно доповнює атмосферу закладу, де панує розкіш і відчуття свята.

"Ми пишаємося тим, що працюємо разом із такою видатною особистістю, як Ольга Харлан. Її спортивні досягнення, патріотизм та любов до високої кухні ідеально резонують із нашим баченням ресторану як місця, де народжуються особливі моменти" , – розповідає бренд-шеф Сергій Башинський .

Ресторан "Веранда на Дніпрі" відомий своїм багатим меню, що включає страви з 12 кухонь світу. Органічні продукти, приготовані з любов’ю до деталей, авторські напої та десерти, а також найбільша винна карта України створюють справжнє гастрономічне задоволення.

Кожна деталь у ресторані ретельно продумана, щоб дарувати гостям комфорт, затишок і досконалий сервіс. Від бізнес-зустрічей до романтичних вечорів – "Веранда на Дніпрі" завжди залишається найкращим вибором для святкування моментів, які хочеться запам’ятати назавжди.