Рада ЄС схвалила виплату Україні понад 4 мільярдів євро в межах Ukraine Facility
Рада ЄС схвалила виплату Україні в межах Ukraine Facility на 4,2 мільярда євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, ця виплата доведе загальну цьогорічну допомогу за ініціативою Ukraine Facility до €16 млрд.
"Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо:
Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми підтримки Ukraine Facility.
Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.
У травні Рада Європейського Союзу ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.