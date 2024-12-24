Приватбанк тимчасово знизив удвічі тарифи переказів на закордонні картки

Державний Приватбанк знизив удвічі тарифи на міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу на період зимових свят.

Про це повідомляє пресслужба банку.

До 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази в Приват24 з валютних карток Приватбанку на закордонні картки знижено до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.

Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн у мобільному банку.