Кредити бізнесу: "ПриватБанк" підписав угоду зі структурою Світового банку

"ПриватБанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду про розподіл ризиків на 100 млн доларів та Договір банку–емітента, який передбачає гарантійну лінію на торговельне фінансування від IFC на 20 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні "ПриватБанку", яке є у розпорядженні ЕП.

"Угода про розподіл ризиків на 100 млн дол сприятиме розширенню кредитування малого і середнього бізнесу у різних секторах, зокрема в аграрному секторі, переробній промисловості, логістиці.

Окремий акцент буде на бізнесах, які заснували жінки. Очікується, що такі кредити складуть 35% портфелю", – йдеться у повідомленні.

У межах угоди про розподіл ризиків, IFC візьме на себе до 50 відсотків кредитного ризику з максимальною сумою у 50 млн доларів.

Цей механізм передбачений для компаній, де працює менше ніж 250 працівників, а річний дохід складає менше 50 млн євро, або сукупні активи менше 43 млн. євро.

Сума окремого кредиту може становити від 10 тис. доларів до 100 тис. доларів. Ліміт на позичальника – 1 млн. доларів.

"Участь IFC в угоді та додатковий стимул на основі досягнення показників підтримали Уряди Франції та Нідерландів через "Програму економічної стійкості IFC" (ERA) для України", – додають у банку.