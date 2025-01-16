Прибуток Morgan Stanley зріс більш ніж удвічі завдяки активності на ринку угод

Прибуток Morgan Stanley у четвертому кварталі зріс більш ніж удвічі через хвилю угод і продаж акцій, що забезпечило рекордний дохід за рік.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Фінансові результати підсумували успішний квартал для банків з Волл-стріт, які отримали вигоду від зростання кількості злиттів і поглинань завдяки сильній економіці США, зниженню відсоткових ставок та очікуванням послаблення регулювання за нового президента Дональда Трампа.

Це також стало вдалим завершенням першого року на посаді генерального директора Теда Піка, який очолив компанію після тривалої конкуренції. Пік назвав 2024 рік "одним із найсильніших у історії фірми", оскільки Morgan Stanley отримала рекордний дохід у $61,8 млрд.

Прогнози на 2025 рік позитивні, зазначив Пік під час розмови з аналітиками. "Обсяги угод у M&A-пайплайнах є найвищими за останні сім років, і це дуже обнадійливо. Частково це залежатиме від перших місяців роботи нової адміністрації та від міжнародної ситуації, але ми вже бачимо зростання активності", — сказав він.

Пік також висловив оптимізм щодо можливостей продажу акцій, зокрема IPO.

Квартальний дохід від інвестиційного банкінгу зріс на 25% до $1,64 млрд, завдяки збору комісій від продажу акцій, що відображає подібні результати конкурентів, таких як Goldman Sachs і JPMorgan Chase.

Світові доходи від інвестиційного банкінгу зросли на 26% у 2024 році, до $86,8 млрд, за даними Dealogic. На Волл-стріт очікують більше великих угод за адміністрації Трампа, ніж за часів його попередника Джо Байдена.

Чистий прибуток зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, до $3,7 млрд, або $2,22 на акцію, за три місяці, що закінчилися 31 грудня, порівняно з $1,5 млрд, або 85 центів на акцію, рік тому. Аналітики очікували в середньому $1,7 на акцію, згідно з оцінками LSEG.

Акції Morgan Stanley зросли на 2,2% у ранковій торгівлі. Минулого року вони були серед лідерів у категорії великих банків, додавши майже 50% вартості.