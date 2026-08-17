"Прапор Незалежності": Акордбанк підтримав проєкт, що повертає історію заради майбутнього

24 серпня 1991 року до сесійної зали Верховної Ради України внесли блакитно-жовтий прапор. Його нестандартний розмір — 7 метрів 34 сантиметри — сам по собі є частиною історії: у ті часи складно було не лише пошити український прапор, а навіть знайти тканини потрібних кольорів, тому використали блакитний замість синього. Він став одним із головних свідків проголошення Незалежності України.

Через 35 років історичний прапор відтворили, щоб він знову об'єднував українців — і допомагав рятувати життя. Акордбанк долучився до проєкту "Прапор Незалежності", який поєднав історичну пам'ять із конкретною допомогою Силам оборони України.

У серпні 2026 року громадська організація Ukraine WOW разом із фондом "Повернись живим" за підтримки Верховної Ради України відтворили історичний прапор у 1000 копіях — у тому самому розмірі й тому самому кольорі. Кожен має власний номер. До кожного прапора додається листівка, яку власноруч підписав Іван Заєць — один із батьків-засновників сучасної української держави.

Акордбанк підтримав благодійний проєкт "Прапор Незалежності", що поєднує збереження української історичної спадщини з практичною допомогою тим, хто сьогодні захищає Україну.

"Для нас цей проєкт — про те, як історична пам'ять перетворюється на конкретну дію. Прапор, який був у Верховній Раді в момент проголошення Незалежності України, через 35 років допомагає тим, хто сьогодні цю незалежність захищає. Саме такі ініціативи Акордбанк вважає важливими для підтримки: коли сильний символ, суспільна відповідальність і реальна допомога країні об'єднуються в одній справі", — зазначив Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Олексій Руднєв.

Проєкт має не лише символічну, а й цілком конкретну мету.

У межах ініціативи фонд "Повернись живим" пропонує кожному охочому отримати відтворений історичний прапор за пожертву у 40 тисяч гривень. Усі кошти, отримані фондом у межах проєкту, будуть спрямовані на придбання наземних роботизованих комплексів (НРК) для Сил оборони України.

Так історичний символ отримує нову місію: прапор, який був поруч у момент проголошення Незалежності, сьогодні допомагає технологічно посилювати тих, хто її захищає.

" У 1991 році незалежність України потрібно було проголосити. Сьогодні її потрібно захистити. Між цими двома моментами — 35 років української державності, і цей прапор символічно їх поєднує. У цьому особлива сила проєкту: ми не просто зберігаємо важливий символ нашої історії — ми повертаємо його в сьогодення, де він знову працює на Україну. Історія стає силою, яка допомагає нам захищати майбутнє ", — наголосив Голова Наглядової ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Данило Волинець.

Для Акордбанку участь у "Прапорі Незалежності" — це продовження послідовної позиції банку: підтримувати проєкти, які мають значення для країни та дають конкретний результат для її захисників.

Придбати копію відтвореного Прапору Незалежності та долучитися до збору можна за посиланням: https://savelife.in.ua/projects/status/active/

35 років тому прапор став свідком проголошення Незалежності України.

Сьогодні він допомагає її захищати.

Слава Україні! Героям Слава!