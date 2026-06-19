Портфель бізнес-банкінгу ПриватБанку зріс на 23% у 2026 — член правління Олексій Філіпов

Від початку 2026 року кредитний портфель юридичних осіб ПриватБанку зріс на 23%. Це свідчить про активний інтерес бізнесу у залученні кредитного ресурсу. При цьому торік кредитний портфель банку зростав вдвічі швидше ніж система — на 62,4% (до 55,9 млрд).

Про це під час форуму УП 100 Бізнес заявив Олексій Філіпов, член правління ПриватБанку. Банк також увійшов до переліку номінантів премії.

За словами Олексія Філіпова, ця тенденція стала можливою завдяки зусиллям команди банку, зокрема, із використанням інструментів, які наявні на ринку: -програм розподілу ризиків та надання бізнесу технічної допомоги для підготовки якісних проєктів. Ще більше подальшому розвитку буде сприяти запуск доступних аналогів страхування від воєнних ризиків.

"Сьогодні бізнес має значно більше інструментів для залучення фінансування, ніж кілька років тому. Цьому сприяють різноманітні державні програми, а також активізація співпраці із міжнародними інституціями. Зокрема, програми розподілу ризиків дозволяють банкам кредитувати клієнтів із меншими вимогами до застави, пропонувати вигідніші умови фінансування та брати участь у проєктах, які раніше могли вважатися занадто ризикованими. Фактично частину ризику бере на себе держава або міжнародний партнер, що відкриває для бізнесу додаткові можливості", — зазначив Олексій Філіпов.

Олексій Філіпов, член правління ПриватБанку

Нині це не поодинокі інструменти, а важлива частина ринку кредитування. Станом на кінець 2025 року майже 68% бізнес-портфелю ПриватБанку покрито саме гарантійними інструментами. Вперше саме міжнародні гарантії стали ключовим інструментом покриття.

Олексій Філіпов очікує, що ключовим напрямом розвитку співпраці фінансового сектору із міжнародними партнерами є розширення програм на сегмент середнього та корпоративного бізнесу. Очікується, що вже з 2026 року з'являться інструменти, які дозволять активно фінансувати більші компанії (понад 50 млн євро виручки) та більші угоди, включаючи кредити понад 5 млн євро.

Окремо в ПриватБанку відзначили активний запит бізнесу на інструменти страхування від воєнних ризиків.

"Таку програму ми нещодавно запустили із ЄБРР. Як вона працює? Наприклад, якщо підприємець за кредитні кошти встановив нову виробничу лінію і її частково знищив російський обстріл, то завдяки ЄБРР компанія може отримати компенсацію для покриття тіла кредиту. Чимало бізнесів відзначають, що саме відсутність доступного страхування від воєнних ризиків є фактором, який зупиняє інвесторів від інвестицій на українському ринку", — підсумував Олексій Філіпов.

Ще один виклик, який стоїть перед бізнесом — брак експертизи із структурування проектів.

"Важливо, щоб бізнес міг отримати консультації про те, як правильно оформити заявку на участь у таких програмах, зокрема щодо отримання міжнародних грантів. Це пропонують як міжнародні фінансові інституції, так і самі банки на базі своєї інфраструктури. Наприклад, у ПриватБанку є інструменти, які пропонують готові або попередньо схвалені кредитні рішення на базі інформації про діяльність клієнта", — сказав член правління.