Понад 80% кредитних заявок ММСБ в Ощадбанку отримують позитивне рішення

Ощадбанк забезпечує високий рівень доступу бізнесу до фінансування навіть в умовах повномасштабної війни: понад 80% кредитних заявок мікро-, малого та середнього бізнесу отримують позитивне рішення. Про це під час дискусії "Як збільшити кредитування для бізнесу?" Центру економічної стратегії (ЦЕС) повідомила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ.

Щороку Ощад отримує близько 10 тисяч кредитних заявок і ще близько 30 тисяч заявок на державні грантові програми, забезпечуючи повне опрацювання всіх звернень клієнтів.

Від початку повномасштабного вторгнення кредитний портфель Ощадбанку в сегменті ММСБ зріс майже в чотири рази. Попит на фінансування стабільно відновлюється — кількість заявок порівняно з минулим роком зросла на 10%. При цьому якість портфеля залишається високою: частка простроченої заборгованості становить менше 1%.

За результатами року Ощад профінансував близько 20 млрд грн кредитів для бізнесу, з яких близько 50% — із використанням гарантійних інструментів, що дозволяють суттєво знижувати вимоги до застави. Приблизно 20% фінансування припадає на прифронтові території.

" Наш підхід полягає в тому, щоб забезпечити бізнесу реальний доступ до фінансування навіть у складних умовах. Ми будуємо модель, у якій рішення приймаються з урахуванням потенціалу бізнесу, а не лише за наявності застави, поєднуючи державні програми, міжнародні гарантії та власні інструменти. Це дає підприємцям можливість отримувати ресурси тоді, коли вони найбільше потрібні, зокрема на прифронтових територіях ", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька .

Ощадбанк активно розвиває інструменти підтримки бізнесу:

близько 60% кредитів надається в межах державної програми "5-7-9%", ще 40% — на стандартних комерційних умовах;

кожен десятий клієнт отримує додаткову підтримку у вигляді грантів;

діють спеціальні програми для ветеранського бізнесу, підприємств під керівництвом жінок, для релокованих компаній та експортерів.

Окремим напрямом є підтримка енергонезалежності бізнесу та громад: Ощадбанк отримав кредитну лінію від ЄІБ обсягом 50 млн євро для фінансування енергетичних проєктів.

У 2026 році банк планує додатково прискорити процеси ухвалення рішень за інвестиційними проєктами та зберегти динаміку зростання кредитного портфеля ММСБ.