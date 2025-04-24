Понад 17,1 млрд грн – обсяг укладених Ощадбанком угод для фінансування ОПК

За час повномасштабної війни Ощадбанк уклав кредитні угоди для підтримки оборонно-промислового комплексу на суму вже понад 17,1 млрд грн із підприємствами державної і приватної власності. В тому числі в межах ініційованого Ощадом першого банківського консорціуму для кредитування ОПК, що був реалізований минулого року.

У середині квітня було укладено ще одну кредитну угоду з фінансування ОПК. Вона передбачає компенсацію відсоткової ставки на умовах державної програми Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Ощадбанк є учасником програми пільгових кредитів для оборонних підприємств від цього міністерства.

Ліміт фінансування за укладеною кредитною угодою становить 100 млн грн терміном на 3 роки з метою поповнення обігових коштів компанії, яка виробляє боєприпаси. Це компанія приватної форми власності. Після початку повномасштабної війни вона розширила перелік своєї продукції на номенклатуру, що потрібна українському війську, значно збільшила свій виробничий потенціал і стала лідером у своєму напрямі. Компанія збільшила у 80 разів обсяг чистого доходу від реалізації продукції порівняно з довоєнним періодом.

"Ощад історично кредитував підприємства державного ОПК, тому ми як ніхто знаємо, наскільки важким був процес спрощення доступу до банківських кредитів для компаній ОПК приватної форми власності й наскільки важливим для розвитку галузі. Дякуємо Мінстратегпрому за докладені зусилля. Після запровадження програми державних портфельних гарантій компенсація відсоткової ставки – це вже друга програма підтримки виробників оборонно-промислового комплексу від держави. Такі програми допомагають підприємствам нарощувати власні виробничі потужності і збільшувати обсяг виробленої продукції завдяки значному здешевленню залучених кредитних коштів. Наприклад, ця кредитна угода під 5% річних завдяки компенсації від держави в сумі за три роки вартуватиме підприємству приблизно на 40 млн грн дешевше порівняно з ринковою ставкою кредитування", – наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.