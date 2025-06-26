Платина злетіла до максимуму з 2014 року

Ціни на платину підскочили до максимуму з 2014 року через побоювання щодо дефіциту поставок і зростання інтересу з боку інвесторів, зокрема з Китаю.

Про це пише Bloomberg.

У четвер платина подорожчала на 4,6%, досягнувши найвищого рівня з 2014 року, — 1400,75 доларів за унцію. Ринок відреагував на сигнали про дефіцит поставок, підкріплені активними покупками з боку Китаю. Попит зростає не лише з боку інвесторів, а й через збільшення використання металу в ювелірній промисловості.

Паладій, тісно пов’язаний із платиною в автомобільному секторі, також зростав — у піку понад 5%, завершивши з приростом у 2,4% до 1093,46 доларів. Золото зросло на 0,2% до 3339,20 доларів, а срібло — на 1%.

На ринку спостерігається беквордація — ситуація, коли ф’ючерси коштують менше, ніж спот-ціна. Це свідчить про короткострокову нестачу металу. Ставка річної оренди платини сягнула 13%, що набагато вище звичного нульового рівня.

Тиск на постачання зростає і через арбітражні операції — близько півмільйона унцій металу було переміщено на американські склади через вигідні умови.

Тим часом Bloomberg Dollar Spot Index знизився на 0,5%, що також підтримало ціни на метали.

Нагадаємо:

Китай минулого місяця імпортував найбільший обсяг платини за понад рік, а напруга навколо поставок з Африки продовжує тримати ринок у стані невизначеності.