"Південний" допомагає підтримувати розвиток виробничого та експортного потенціалу України

Банк "Південний" продовжує підтримувати розвиток виробничого та експортного потенціалу України. Про це розповів заступник голови правління банку "Південний" Андрій Букін під час форуму "Український експорт: крізь терни до ЄС".

"Коли компанія шукає фінансування, важливо чітко розуміти її ціль. Якщо бізнес уже працює за кордоном, то зазвичай йому потрібен оборотний капітал: на формування більших складів, довшої дебіторки, більших контрактів. І тут головна проблема – брак застави", – зазначив Андрій Букін.

Він підкреслив, що вирішенням цього питання може бути залучення експортно-кредитної агенції або прозора структура угоди, яка дає банку змогу оцінювати рух коштів і використовувати прямі контракти як елемент фінансування.

"Багатьом українським компаніям не вистачає прозорості, бо вони ведуть торгівлю через пов’язані нерезидентські компанії. А це означає, що банк не бачить кінцевого покупця і не може ефективно структурувати фінансування. Тому порада експортерам: прямий зовнішній контракт значно розширює можливості отримати кредит для розширення експорту", – наголосив він.

Інша ситуація, за словами спікера, коли компанія лише планує вихід на зовнішній ринок. У цьому випадку йдеться вже про інвестиційні проєкти – будівництво або модернізацію виробничих потужностей.

"Для банку важливо оцінити сталість ринку, реалістичність планів, спільно з клієнтом побудувати фінансові моделі. Банки вже вміють працювати з проєктним фінансуванням і брати на себе ризики на період інвестиційної фази", – пояснив Андрій Букін.

Він додав, що в цьому має полягати місія банківської системи – допомагати бізнесу в розвитку виробництва та зростанні експорту: "Ми це вміємо робити – банк "Південний" має для цього необхідний досвід та інструменти".

Довідка: Банк "Південний" – один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. За визначенням Національного банку України, "Південний" сьомий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.

Понад 30 років "Південний" спеціалізується на обслуговуванні в сегменті великого та середнього корпоративного бізнесу і фокусується на продуктах фінансування, комплексного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та ефективних рішеннях для управління грошовими коштами підприємств та їх власників.