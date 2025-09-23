Аргентинський песо завищений на 20% і залишається вразливим – аналітики

Однією з найбільших проблем президента Аргентини Хав’єра Мілєя у стримуванні валютної кризи є переоцінка національної валюти - реальний курс песо до долара має бути меншим на 20-30%.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Barclays оцінює, що реальний курс має бути слабшим на 30% для стимулювання економіки. StoneX та брокер One618 говорять про завищення приблизно на 20%. Попри точкові розбіжності, аналітики погоджуються: песо має подешевшати.

Сильна валюта була ключем стратегії Мілєя разом із жорсткою економією для приборкання інфляції. За рік інфляція знизилася з понад 200% до 33,6%, однак песо поступово переоцінювався, що викликає занепокоєння в країні з історією різких девальвацій і дефолтів.

Ознаки тиску вже помітні: аргентинці частіше купують товари за кордоном, а відомі м’ясопереробні компанії імпортують яловичину, бо це вигідніше, ніж місцеве м’ясо. Економіка слабшає й через скорочення держвидатків.

Хоча останніми тижнями песо злегка просів під тиском інвесторів, експерти попереджають: потрібні сміливіші кроки, щоб виконати вимоги угоди з МВФ на $20 млрд. Для досягнення профіциту поточного рахунку в $10 млрд, за розрахунками One618, курс має становити 1 650–1 700 песо за долар (проти нинішніх 1 408).

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що розглядає "значне й рішуче" втручання, щоб допомогти Аргентині впоратися з різкою волатильністю на фінансових ринках, фактично надаючи фінансову підтримку лібертарианському президентові Хав’єру Мілею.