ОТП БАНК запустив інтернет-еквайринг зі швидким підключенням та зарахуванням коштів двічі на день

АТ "ОТП БАНК" розпочав надання послуги інтернет-еквайрингу для бізнесу, що здійснює продажі в інтернеті. Серед конкурентних переваг Банку – строк підключення до послуги протягом двох днів та зарахування коштів від продажів двічі на день.

"ОТП БАНК давно та регулярно отримував запити від своїх клієнтів з проханням запровадити інтернет-еквайринг. Минулого року ми вирішили спробувати новий для нас сервіс, адже для ОТП БАНК одне з найважливіших завдань – відповідати очікуванням та задовольняти потреби клієнтів", – розповів Сергій Середа, директор департаменту корпоративних продуктів та сервісу ОТП БАНК.

За його словами, у межах сервісу інтернет-еквайринг Банк пропонує широкий спектр інструментів для e-com: від найпростіших до більш "просунутих" опцій.

"Бізнесам без складної ІТ-інфраструктури надаємо доступ до прийому оплат через QR-коди та платіжні посилання. Трохи складніший варіант – налаштування кнопки оплат на сайті, включно із використанням ApplePay та GooglePay. Це також потребує мінімум зусиль з інтеграції з боку клієнта. Для більш вимогливих клієнтів ми пропонуємо автоматизовані рішення, включно із інтеграцією платіжних інструментів до мобільних застосунків клієнта. До речі, вже незабаром ми очікуємо, що перше таке рішення буде реалізовано для одного із лідерів українського бізнесу", – поділився Сергій Середа.

Він зазначив, що перед запуском Банк ретельно вивчив пропозиції конкурентів та запит користувачів.

"З'ясувалося, що просте та швидке підключення, зручне керування, ринковий тариф та зарахування виручки у найкоротші терміни це – головні переваги, за якими клієнти обирають сервіс. Ми усе це врахували. Тож якщо бізнес – наш діючий клієнт, він може почати отримувати платежі у строк до двох днів. Торгову виручку Банк зараховує на рахунок клієнта двічі на день – на початку та наприкінці робочого дня, що є нашою конкурентною перевагою, адже в Україні лише кілька банків пропонують щось подібне", – наголосив директор департаменту корпоративних продуктів та сервісу ОТП БАНК.

Як розповів Сергій Середа, в Україні вже склався ринок інтернет-еквайрингу та сформувалися потреби клієнтів: "Тому ми побудували свій продукт саме таким, яким його хочуть побачити наші клієнти".

Він анонсував, що вже у другому кварталі 2026 року ОТП БАНК планує запустити торговий еквайринг.