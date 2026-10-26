ОТП БАНК та ЕКУ посилюють партнерство для підтримки енергетичної стійкості
АТ "ОТП БАНК" та АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) уклали угоду про банківське фінансування. Залучені кошти дадуть змогу посилити ліквідність компанії на початку опалювального сезону та сприятимуть реалізації її завдань у сфері енергетичної незалежності й розвитку.
"Ця угода має стратегічне значення, адже стійкість енергетичного сектору є ключовою передумовою стабільної роботи української економіки. ОТП БАНК як один із найбільших українських банків з іноземним капіталом кредитує державні компанії, і угода з ЕКУ є підтвердженням нашої готовності розширювати внесок Банку в проєкти, які зміцнюють енергетичну безпеку країни", – наголосив голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий.
Партнерство ОТП БАНК та ЕКУ демонструє, як ефективна взаємодія приватного і державного секторів створює додаткові можливості для розвитку української енергетики й економіки загалом. Така співпраця є важливим сигналом довіри з боку міжнародного фінансового сектору до бізнес-моделі ЕКУ та перспектив її розвитку.
"Зростаючий портфель проєктів розподіленої генерації потребує передбачуваного і диверсифікованого фінансування. Тому для ЕКУ партнерство з провідним українським банком дає додатковий інструмент для забезпечення операційної діяльності та масштабування роботи з громадами і підприємствами, які розвивають власні енергопотужності", – підкреслив генеральний директор АТ "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко.
ОТП БАНК та ЕКУ розглядають укладену угоду як основу для подальшого розширення партнерства.
ОТП БАНК – один із найбільших іноземних банків в Україні, який входить до європейської фінансової групи, представленої у 12 країнах. Банк належить до переліку системно важливих і підтримує розвиток українського бізнесу, фінансуючи компанії різного масштабу – від малого та середнього бізнесу до великих корпоративних клієнтів. Серед пріоритетних напрямів кредитування: агробізнес, виробництво, логістика, енергетика та інфраструктурні проєкти. Окрему увагу ОТП БАНК приділяє фінансуванню енергоефективних рішень і проєктів, спрямованих на посилення енергетичної стійкості бізнесу.
Енергетична компанія України є постачальником електроенергії великим стратегічним підприємствам України, одним із найбільших імпортерів електроенергії з країн ЄС, оператором найбільшої державної балансуючої групи, а також державної агрегованої групи, що підтримує розвиток розподіленої генерації. Компанія супроводжує проєкти створення нових генеруючих потужностей на всіх етапах, допомагаючи ефективно інтегрувати їх в енергосистему та використовувати ринкові механізми для забезпечення їх економічної ефективності. Клієнти компанії генерують 10% ВВП України.