ОТП БАНК сплатив податки на суму 3,4 млрд грн та отримав відзнаку сумлінного платника

АТ "ОТП БАНК" за підсумками 2025 року перерахував 3,4 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Ключову частку податкових відрахувань сформував податок на прибуток – 2,27 млрд грн. Решту коштів спрямовано у вигляді ПДВ, місцевих податків і зборів, податку з доходів нерезидентів, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

За високу якість банківського сервісу, лідерство в галузі, надійність та чесну сплату податків ОТП БАНК отримав від Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева відзнаку "Податки. Армія. Перемога". Нагороду одержав СЕО ОТП БАНК Володимир Мудрий.

Раніше Данило Гетманцев повідомив, що за результатами 2025 року ОТП БАНК посів третє місце серед банків з приватним капіталом та серед іноземних банків за сумою сплачених у 2025 році податків.

"Кожен відповідальний бізнес усвідомлює ту роль, яку відіграють податкові відрахування для економічної стійкості. Мова йде і про фінансування оборони, і про соціальні видатки, і про відновлення критичної інфраструктури, і навіть про економічне зростання. ОТП БАНК є ще куди зростати в конкурентній боротьбі за нарощування балансу. Однак те, що ми в топ-3 по сплаті податків серед приватних банків та банків з іноземним капіталом у ці складні часи для бюджету – ще раз підтверджує високі стандарти роботи Банку. Це інвестиція у власну репутацію, довіру клієнтів та партнерів, довгострокову конкурентоспроможність", – зазначив голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий.

ОТП БАНК входить до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – "Клубу білого бізнесу". Список склала й оприлюднила Державна податкова служба.

Упродовж 2025 року ОТП БАНК здійснював активну благодійну діяльність і надав допомогу на майже 67 млн грн. Банк системно взаємодіє із благодійними організаціями та фондами, які впроваджують суспільно значущі програми та підтримують українців, а також втілює у життя важливі ініціативи у межах власного проєкту OTP Bank Helps Ukraine. Загальний внесок ОТП Групи в Україні в допомогу державі та українцям від лютого 2022 року перевищив 287 млн грн.