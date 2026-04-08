ОТП БАНК пропонує бізнесу комплексні рішення для реалізації енергопроєктів
АТ "ОТП БАНК" активно нарощує портфель енергетичних кредитів завдяки вигідним умовам фінансування енергоефективних рішень та розширенню партнерської мережі. Банк готовий забезпечити повний супровід клієнтів – від організації експертизи та реалізації проєктів "під ключ" компаніями-постачальниками обладнання, з якими співпрацює, до підбору оптимальних параметрів фінансування.
"Ми відкриті до різних технологічних рішень і фінансуємо проєкти з будівництва та облаштування сонячних електростанцій, когенераційних установок (газотурбінних, газопоршневих, біогазових), а також генераторів дизельних, бензинових і газових. Водночас ми системно працюємо над розширенням лінійки рішень і створенням конкурентних умов фінансування, щоб кожен клієнт міг обрати оптимальний формат реалізації свого проєкту", – розповіла директор департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП БАНК Ольга Волкова під час конференції "Бізнес на випередження: енергія рішень 2026", організованої компанією Atmosfera.
Серед ключових умов: фінансування надається на строк до 7 років із власним внеском від 15%. Заставою виступає обладнання, що купується. Додатково підприємці можуть скористатися державною програмою "Доступні кредити 5–7–9%", яка реалізується Урядом за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва. Банк долучився до інструменту підтримки "Енергокредит", що передбачає фінансування енергообладнання під 0% для мікро-, малого та середнього бізнесу, який відповідає критеріям програми. Також доступна опція компенсації від ЄБРР у розмірі до 30% вартості проєкту. На найвищий рівень такого кешбеку можуть розраховувати компанії, які належать ветеранам, релоковані з окупованих територій підприємства, а також бізнес, що зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій.
ОТП БАНК розвиває партнерства з постачальниками енергетичних рішень, серед яких Atmosfera, Yasno, Rayton, Helios Strategia, Ecotech Ukraine, VIATEC, АМІКС-КОМПЛЕКС, Енергетична Альтернатива, AMPERIUM™ та інші. Така співпраця дозволяє клієнтам отримувати не лише фінансування, а й повний технічний супровід.
"Партнери Банку реалізують комплексні інженерні рішення та забезпечують енергетичну автономність об'єктів різної складності. Вони допомагають обрати технологію, обладнання та розраховують вартість проєкту "під ключ" і його окупність", – додала Ольга Волкова.
Банк фінансує як масштабні енергетичні ініціативи, так і проєкти малого, середнього й мікробізнесу. Для аграрного сектору доступні швидкі рішення в межах проєкту "Агро Фабрика". Попередній висновок щодо кредитування ухвалюється протягом доби, після чого ОТП БАНК оперативно забезпечує фінансування проєктів. Подати заявку можна на сайті, далі з клієнтом зв'яжеться представник Банку для уточнення деталей.