ОТП БАНК і АМІКС-КОМПЛЕКС домовились про співпрацю у сфері енергоефективності

Український бізнес отримує більше зручних інструментів для інвестицій у власну енергонезалежність: АТ "ОТП БАНК" підписав меморандум про співпрацю з ТОВ "АМІКС-КОМПЛЕКС" – сучасною сервісно-монтажною компанією повного циклу, що створює комплексні інженерні рішення та забезпечує енергетичну автономність об'єктів будь-якої складності.

Партнерство відкриває клієнтам доступ до вигідних умов фінансування для реалізації інноваційних енергоефективних проєктів, які допоможуть підприємствам стати енергетично самодостатніми, забезпечити безперебійність операційної діяльності та подальший розвиток.

"Інвестиції у власну енергонезалежність дають змогу бізнесу працювати стабільно, бути більш стійким та планувати зростання на роки вперед. Наша місія як банку – підтримувати компанії у таких трансформаціях, пропонуючи доступне кредитування. Синергія технологій АМІКС-КОМПЛЕКС та фінансових інструментів ОТП БАНК допоможе нашим клієнтам зробити перехід до власної генерації максимально швидким, зрозумілим і керованим", – сказала директор департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП БАНК Ольга Волкова.

У межах співробітництва ОТП БАНК фінансуватиме встановлення енергоефективних рішень від АМІКС-КОМПЛЕКС. Клієнти можуть отримати кредит строком до 7 років із власним внеском від 15%, що дозволяє реалізовувати проєкти без значного навантаження на бюджет підприємства. Також можливе фінансування у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Додатковою перевагою є можливість отримання компенсації від ЄБРР до 30% вартості проєкту, що робить інвестиції у сучасні енергетичні технології ще вигіднішими.

Основні напрямки роботи АМІКС-КОМПЛЕКС:

проєктування інженерних мереж: індивідуальні проєкти систем вентиляції, кондиціонування та електропостачання з урахуванням особливостей обʼєкта та стандартів енергоефективності;

комплексне постачання обладнання від провідних брендів, що гарантує оригінальне походження техніки та оптимальну вартість;

інженерно-монтажні роботи: професійне встановлення систем будь-якої складності – від приватних котеджів до промислових підприємств;

енергонезалежність: підбір та монтаж дизельних генераторних установок, що критично важливо в сучасних умовах;

професійний сервіс: планове технічне обслуговування, гарантійний ремонт та модернізація наявних систем.

