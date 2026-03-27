ОТП БАНК долучився до проєкту фінансування ветеранського бізнесу через приватні облігації

АТ "ОТП БАНК" став учасником унікального спільного проєкту громадської організації "Асоціація підприємців-ветеранів АТО" та фінансової компанії "К2000", яка працює під брендом FinStream, – "Підтримка ветеранського бізнесу". Ініціатива передбачає залучення інвестицій через розміщення корпоративних облігацій із дохідністю 6% річних, кошти спрямовуватимуться на підтримку ветеранів, які розвивають власний бізнес.

Мета проєкту – сприяти економічній реінтеграції захисників, їхнім підприємницьким починанням, а також заохочувати до створення нових робочих місць. Така модель поєднує соціальний ефект із можливістю отримання доходу для вкладників.

"Ветеранський бізнес сьогодні – це новий драйвер розвитку економіки та формування сучасного бізнес-середовища в Україні. Люди, які повертаються з фронту, мають високий рівень відповідальності, дисципліни та лідерства, а це саме ті якості, які формують сильних підприємців. Ми, як банк, фокусуємося на створенні фінансових інструментів, які допомагають розпочати власну справу й масштабувати бізнес. Приватні ветеранські облігації – це дієвий механізм, який поєднує інвестиційний потенціал із розвитком підприємництва та створенням нових робочих місць. Для нас це внесок у людський капітал і сталий економічний розвиток", – зазначив голова Правління ОТП БАНК Володимир Мудрий.

Підтримка українських захисників та ветеранів має важливе значення для Банку. У квітні 2024 року ОТП БАНК разом з іншими українськими банками приєднався до Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів. Документ передбачає запровадження інклюзивної кадрової політики, створення безпечних робочих місць, а також підтримку клієнтів, які наймають або обслуговують ветеранів.

Банк підтримує соціальні та медичні ініціативи, спрямовані на допомогу українським героям і всім, хто отримав поранення внаслідок війни. Серед ключових довгострокових проєктів є підтримка Superhumans Center – центру реабілітації, лікування та протезування українців, які отримали важкі травми через бойові дії. Від початку співпраці, яка стартувала у 2023 році, центр отримав від ОТП БАНК благодійну підтримку на понад 44,8 млн грн. Банк також реалізує власну благодійну програму OTP Bank Helps Ukraine, що об'єднує банківські та волонтерські ініціативи задля підтримки українців, зокрема й захисників.

Загальний внесок ОТП Групи в Україні в допомогу державі та українцям з лютого 2022 року перевищив 300,5 млн грн.