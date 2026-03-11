Ощадбанк запускає пілотний проєкт фінансової інклюзії для громад без банківських відділень

Ощадбанк запускає пілотний проєкт із розширення фінансової інклюзії, в межах якого мобільні банківські відділення надаватимуть фінансові послуги мешканцям віддалених громад без стаціонарної банківської інфраструктури. Першим регіоном, де розпочинає роботу такий формат банківського обслуговування, стала Чернівецька область.

На Буковині Ощадбанк запускає мобільне відділення — спеціально обладнаний "банк на колесах". Це перший мобільний підрозділ Ощаду, який працюватиме на заході країни.

Раніше мобільні відділення Ощадбанку працювали переважно у прифронтових областях, де банківську інфраструктуру було зруйновано або обмежено через війну. Тепер банк застосовує цей досвід, щоб розширити доступ до фінансових послуг і в інших областях.

Чернівецьку область обрали для пілотного проєкту через значну частку віддалених і гірських населених пунктів, де людям далеко і складно дістатись до банківського відділення. Мобільний формат обслуговування допоможе забезпечити регулярну присутність банківських сервісів там, де їх сьогодні бракує.

Маршрути мобільного відділення в пілотному проєкті формуватимуться з урахуванням потреб 52 територіальних громад області у співпраці з місцевою владою. Це дасть змогу підлаштувати графік роботи під запити мешканців та забезпечити регулярне банківське обслуговування.

"Мобільне відділення — це повноцінний автономний офіс. Ми адаптуємо досвід роботи у прифронтових регіонах, щоб розширити доступ до банківських послуг у громадах, де наразі немає стаціонарної банківської інфраструктури. Разом із громадами ми аналізуватимемо попит на мобільний банківський сервіс, щоб максимально відповідати потребам наших клієнтів", — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Відділення "на колесах" оснащено супутниковим зв'язком та автономним живленням. Воно має броньований захист. Це дозволяє працювати автономно будь-де. Тут можна відкрити рахунок, оформити депозит, перевипустити платіжну картку, отримати соціальні виплати чи пенсію, здійснити грошові перекази, оплатити комунальні й інші послуги.

Запуск проєкту відбувається в межах інклюзивної програми Ощадбанку "Моя безбар'єрність". Наразі понад 730 його установ відповідають державним нормам фізичної доступності, а 33 інклюзивні відділення, створені за власним проєктом Ощадбанку, працюють за підвищеними стандартами безбар'єрності.