Ощадбанк запускає ліцензоване інвестиційне консультування для Private- та Premium-клієнтів

Ощадбанк першим з банків України впроваджує модель ліцензованого інвестиційного консультування для клієнтів Premium і Private Banking. Відтепер клієнти Ощаду зможуть отримати доступ до стратегічного фінансового планування та комплексного супроводу інвестиційного портфеля на основі персоналізованих рекомендацій.

Новий сервіс орієнтовано на клієнтів, які прагнуть не просто здійснити точкові інвестиції, а сформувати стійку довгострокову стратегію керування капіталом, диверсифікувати активи та вийти за межі класичних депозитів. Послуга надається на підставі ліцензії НКЦПФР №34/21/2667/К01 від 01.08.2025.

Банк пропонує два формати взаємодії, де головна ставка робиться на системне управління фінансами протягом року.

Річне фінансове планування та комплексний інвестиційний супровід (основний формат)

Цей підхід розроблено для тих, хто потребує системного контролю за своїм капіталом. Він передбачає глибоке довгострокове планування, чітке визначення фінансових цілей, безперервний моніторинг портфеля та до чотирьох оновлень інвестиційних рекомендацій протягом року. Послуга адаптується під масштаби капіталу і доступна у трьох тарифних пакетах залежно від структури активів та інвестиційних потреб клієнта.

Разова персональна інвестиційна рекомендація

Альтернативний формат, що діє як швидкий старт. Включає оцінку ризик-профілю клієнта, аналіз його поточних фінансових цілей та формування базових рекомендацій щодо структури портфеля.

Запуск сервісу фактично означає перехід Ощадбанку до моделі ліцензованого інвестиційного радника, де пріоритетом є не продаж окремих продуктів, а створення індивідуальної архітектури благополуччя клієнта.

"Запуск ліцензованого інвестиційного консультування — важливий етап розвитку преміального банкінгу Ощадбанку. Ми бачимо зростання попиту на професійні інвестиційні консультації, диверсифікацію капіталу та персоналізовані фінансові рішення. Саме тому наш головний фокус — запропонувати клієнтам комплексний інструмент для формування довгострокової інвестиційної стратегії як в Україні, так і на глобальних ринках. Сьогодні річна дохідність портфелів у валюті, що формуються нашим інвестиційним центром, становить близько 14%", — зазначив Дмитро Соловйов , директор департаменту преміального банкінгу Ощадбанку.

Oschadbank Premium – це широка мережа преміум-локацій по всій Україні, понад 100 преміум-менеджерів, унікальні інвестиційні продукти й міжнародне визнання: нагороди Euromoney та Financial Times.