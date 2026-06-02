Ощадбанк відкрив кредитну лінію для компанії транснаціональної агропромислової корпорації*

Ощадбанк відкрив для однієї з компаній, яка входить до групи транснаціональної агропромислової корпорації, мультивалютну відновлювану кредитну лінію з лімітом в еквіваленті 10 млн доларів США.

Цільове призначення кредитної лінії – поповнення обігових коштів для закупівлі сировини та забезпечення безперервності виробничого циклу міжнародної компанії, яка відіграє значну роль в розвитку української переробної промисловості.

"Для Ощаду співпраця з компанією, яка є частиною транснаціональної корпорації, що входить у Fortune Global 500, є підтвердженням високих стандартів корпоративного управління та сервісу державного банку. Впевнений у високому потенціалі нашого подальшого співробітництва у структуруванні складних фінансових рішень, а також експортно-імпортних операціях для міжнародних компаній, які попри воєнні ризики продовжують мати глибоку локальну присутність в Україні. В умовах війни це має особливе значення для економіки, адже компанія зберігає робочі місця, підтримує експортний потенціал і демонструє, що Україна залишається місцем для довгострокового планування міжнародного бізнесу", – зазначив Сергій Черніков , директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку.

"Ощадбанк – перший державний банк, з яким ми розпочали співпрацю в Україні. Для нашої компанії важливо мати фінансового партнера, який розуміє специфіку бізнесу. В Ощаді ми бачимо цю експертизу. Відкрита відновлювана кредитна лінія допоможе нам диверсифікувати запозичення й оперативно реагувати на сезонні потреби у фінансуванні, підтримуючи безперервність виробництва", — підкреслив топменеджер української компанії, яка входить до транснаціональної агропромислової корпорації.

Укладена угода підтверджує стратегічний фокус Ощаду на підтримці корпоративних клієнтів зі сталою бізнес-моделлю, які інвестують в українську промисловість, підтримують робочі місця та зберігають присутність у країні попри виклики воєнного часу.

*Назва компанії не розголошується у зв'язку з воєнними ризиками.