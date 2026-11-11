Ощадбанк та ЄІФ уклали угоду про портфельну гарантію на 71,4 млн євро для кредитування бізнесу

10 листопада 2026 року у Львові під час 18-го засідання керівного комітету Української донорської платформи Ощадбанк та Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) підписали договір про надання часткової портфельної гарантії для підтримки кредитування малого та середнього бізнесу в Україні.

Документ підписали голова правління Ощадбанку Юрій Каціон та генеральний директор EIB Global Ендрю Макдауелл (Andrew McDowell). На церемонії підписання також були присутні міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко та посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова (Katarína Mathernová).

Обсяг кредитного портфеля, на який поширюватиметься гарантія, становить 71,4 млн євро, при цьому рівень покриття гарантією ЄІФ — 70%. Гарантійний інструмент поширюватиметься на кредити підприємств ММСБ, які можуть залучати фінансування як для реалізації інвестиційних проєктів, так і для поповнення обігового капіталу.

За умови задовільних темпів формування кредитного портфеля сторони можуть ухвалити рішення про збільшення його гарантованого обсягу до 143 млн євро.

"Підписання нової угоди з Європейським інвестиційним фондом — важливий крок у розвитку нашої багаторічної співпраці та розширенні можливостей фінансування українського бізнесу. Попередня програма продемонструвала ефективність цього інструмента: гарантований портфель вдалося збільшити зі стартових 50 млн до 100 млн євро. Тепер ми переходимо до наступного етапу партнерства з можливістю сформувати портфель обсягом до 143 млн євро. Для Ощадбанку це можливість активніше підтримувати підприємців, які інвестують у розвиток виробництва, створюють робочі місця та забезпечують стійкість української економіки навіть в умовах війни", — зазначив Юрій Каціон , голова правління Ощадбанку.

"Наша нова гарантійна угода з Ощадбанком ґрунтується на надійному партнерстві, яке продовжує приносити відчутні результати для українського бізнесу", — прокоментував Ендрю Макдауелл , генеральний директор EIB Global — Завдяки розподілу ризиків Група Європейського інвестиційного банку допомагає забезпечити доступ до вкрай необхідного фінансування для підприємств, які стикаються з викликами, спричиненими війною Росії. Спільно з Ощадбанком та за підтримки Європейського Союзу ми допомагаємо українським компаніям продовжувати свою діяльність, зберігати робочі місця та сприяти економічній стійкості й відновленню країни".

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова сказала: "Підтримка українського бізнесу – це інвестиція в економічну стійкість України, її відновлення та майбутнє в Європейському Союзі. Ці нові угоди демонструють, як фінансові інструменти за підтримки ЄС у межах "Інвестиційного механізму для України" допомагають розширювати доступ українських мікро-, малих і середніх підприємств до фінансування, даючи їм змогу продовжувати роботу, інвестувати в розвиток і створювати робочі місця навіть у надзвичайно складних умовах, спричинених російською війною".

Це вже друга угода Ощадбанку з Європейським інвестиційним фондом щодо надання портфельних гарантій. Першу угоду було укладено у 2017 році. В межах цієї програми обсяг гарантованого кредитного портфеля зріс із 50 млн до 100 млн євро. Успішна реалізація першої програми стала основою для продовження та масштабування співпраці.

Практичні результати партнерства Ощадбанку та ЄІФ делегації обох установ побачили під час відвідування клієнта банку у Львові — ТзОВ "КЕНДЛ ГРУП УКРАЇНА", українського виробника твердопаливних котлів тривалого горіння під брендом CANDLE, модульних котелень та металевих виробів. Підприємство відвідали голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, генеральний директор EIB Global Ендрю Макдауелл, керівник відділу ЄІБ, що відповідає за інвестиції в Україні, Маттео Рівелліні та керівниця регіонального представництва ЄІБ у Східній Європі Крістіна Мікулова.

У 2023 році Ощадбанк надав підприємству кредит на 12 млн грн із залученням гарантії ЄІФ. Фінансування було спрямовано на закупівлю сировини та матеріалів для виробництва. Це дало можливість компанії наростити обсяги виробництва, розширити асортимент продукції, збільшити продажі та зміцнити позиції на внутрішньому й європейському ринках.

Сьогодні виробничі потужності підприємства дають змогу випускати до 3000 котлів на рік. Його продукція має європейську сертифікацію та експортується до країн Балтії, Данії, Угорщини й Молдови. У 2026 році Ощадбанк надав компанії три кредити на загальну суму 22,35 млн грн.

"Історія співпраці з "КЕНДЛ ГРУП Україна" — конкретний приклад того, як міжнародні гарантійні інструменти перетворюються на реальні результати для українського бізнесу. Завдяки гарантії ЄІФ підприємство змогло залучити необхідне фінансування в складних умовах воєнного часу, забезпечити стабільність виробництва та більш ніж удвічі збільшити продажі порівняно з 2022 роком. Для нас особливо важливо, що підтримка міжнародних партнерів не лише допомагає бізнесу долати поточні виклики, а й створює передумови для його зростання, розвитку експорту та посилення конкурентоспроможності українських виробників", — наголосив Юрій Каціон.

Ощадбанк послідовно розвиває співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, залучаючи гарантійні механізми для розширення доступу українського бізнесу до кредитних ресурсів. Це дає можливість підприємствам фінансувати поточну діяльність, інвестувати у виробництво та реалізовувати плани розвитку, а українській економіці — зберігати потенціал зростання.