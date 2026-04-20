Ощадбанк розвиватиме преміальний lifestyle-сервіс разом із Finline

Ощадбанк уклав стратегічне партнерство з технологічним оператором Finline, щоб розширити можливості преміального банкінгу та інтегрувати фінансові послуги у повсякденний стиль життя клієнтів.

У межах співпраці клієнти преміального сегмента отримають доступ до спеціальних умов у провідних готелях і ресторанах по всій Україні включно з персональними пропозиціями, привілеями під час бронювання та участю в закритих подіях.

Партнерство вже об'єднало низку знакових локацій, серед яких:

Fomich Group (Буковель)

Riverwood Wellness & SPA (Черкаська область)

Restinn (Черкаси)

Galera Resort (Київ)

HutsHub (Карпати)

Одним із перших спільних інструментів стане календар подій від Finline — платформа з актуальними пропозиціями, спеціальними подіями та сервісами для преміум-клієнтів.

"Преміальний банкінг давно вийшов за межі рахунків і карток. Для клієнта важливо те, як банк працює в його житті — під час подорожей, відпочинку, у щоденних витратах. Разом із Finline ми робимо сервіс більш практичним і комфортним: щоб привілеї були не "на папері", а реально відчувались — у готелях, ресторанах і сервісах, якими клієнти користуються щодня", — зазначив Дмитро Соловйов , директор департаменту преміального банкінгу Ощадбанку.

Співпраця з Finline є частиною стратегії розвитку Premium Banking Ощадбанку та кроком до створення повноцінної lifestyle-екосистеми для клієнтів.

FinLine є офіційно зареєстрованим НБУ технологічним оператором, визнаним трендсетером у створенні безшовного клієнтського досвіду та автоматизації фінансових процесів для готельного бізнесу. Це надважливо для розбудови сучасної туристичної інфраструктури країни.