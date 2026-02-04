Ощадбанк пропонує енергокредити під 0% річних для безперебійної роботи бізнесу
Підприємці можуть отримати через Ощадбанк пільговий кредит під 0% річних у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" на придбання та підключення енергетичного обладнання. Програма спрямована на підтримку малого й середнього бізнесу, для якого стабільне електропостачання є критично важливим.
Енергокредит надається на придбання та підключення:
- когенераційних установок (газотурбінних, газопоршневих, біогазових);
- дизельних, бензинових та газових генераторів.
Інструмент запроваджено як додатковий механізм підвищення енергостійкості бізнесу та зменшення ризиків простоїв і втрати доходів у періоди пікових навантажень на енергосистему.
Умови програми:
- 0% річних — держава через Фонд розвитку підприємництва компенсує банку різницю між ринковою та нульовою ставкою;
- до 10 млн грн — максимальна сума кредиту;
- до 3 років — строк фінансування;
Фінансування доступне для ФОП та юридичних особіб (мікро-, малому та середньому бізнесу), які підходять під критерії програми. Для ФОП з доходом до 50 млн грн застава не потрібна (тільки поручитель).
"Енергостійкість сьогодні — це питання виживання бізнесу. Ощадбанк як стратегічний партнер держави пріоритетно підтримує підприємців, забезпечуючи швидкий і зручний доступ до фінансування для збереження роботи компаній і робочих місць", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку.
Від початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" Ощадбанк уклав понад 20 тисяч кредитних угод на суму більш ніж 55 млрд грн, підтримуючи операційну стійкість українського бізнесу в умовах війни.
Отримати детальну консультацію щодо відкриття рахунку та участі в програмі можна в будь-якому відділенні Ощадбанку або в контакт-центрі за телефоном 0 800 219 800.
Додаткова інформація про програму — на сайті.