Ощадбанк презентував відеозвіт про роботу відділень "на колесах" у небезпечних регіонах

Робота мобільних відділень Ощадбанку – така тема відеозвіту, який нещодавно було презентовано на YouTube. Історія виникнення цього проєкту наступна.

Взимку 2025 року журналісти телеканалу "Еспресо" разом із головою правління Ощадбанку Сергієм Наумовим відвідали прифронтову Сумщину, щоб наочно показати, як працює відділення Ощаду "на колесах". Протягом двох днів вони проїхали маршрутом мобільного підрозділу, відвідавши селища Глинськ Роменського району та Кириківку Охтирського району неподалік кордону з рф. В обидвох громадах немає стаціонарних банківських відділень і банкоматів. Найбільший попит тут мають послуги зняття готівки, оплати комунальних послуг та отримання банківських карток.

Сумщина складається з 51 об'єднаної територіальної громади, 22 з яких перебувають у зоні високого воєнного ризику. 15 із них обслуговує мобільний підрозділ Ощаду. Нині населені пункти поблизу кордону потерпають від постійних обстрілів, а банківських відділень у віддалених регіонах майже немає. Тому мобільні відділення Ощадбанку стали для місцевих жителів єдиною можливістю отримати соціальні виплати, зарплату, оформити картку, здійснити необхідні операції та оплатити комуналку.

Мобільний підрозділ Ощадбанку "на колесах" у Сумській області кілька разів на місяць із касиром та охоронцями об’їжджає віддалені райони, де не працює жоден інший банк. Графік, місце розташування та час роботи відділення узгоджуються з місцевою владою та військовими адміністраціями, а також коригуються залежно від безпекової ситуації. Відділення обладнано супутниковим зв'язком, сигналізацією, автономним електропостачанням, системами відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляції.

Попит на фінансові послуги в прифронтових населених пунктах великий. На жаль, не всі українці можуть користуватись онлайн-банкінгом. Для багатьох із них Ощадбанк "на колесах" – реальний вихід.

"Колеги з прифронтових відділень кажуть, що повернення Ощаду до міст і сіл є вкрай важливим для їх мешканців. Я переконався в цьому на власні очі, коли відвідував Сумщину. Разом із Ощадом до громад повертаються люди, яким потрібно отримувати пенсії, перекази, соціальні виплати. До цих селищ повертається життя. Саме тому ми й надалі робитимемо все можливе, щоб наших відділень – особливо на прифронтовій території – було якомога більше. Ми розуміємо, що це не про великий прибуток і не про те, щоб заробляти. Це про соціальну відповідальність і підтримку українців, які перебувають там, де немає можливості працювати відділенням, де небезпечно", – зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Проєкт мобільних підрозділів "на колесах" дуже важливий, адже він реалізується в рамках ощадівської програми "Моя безбар’єрність". Завдяки йому банк надає банківські послуги тим українцям, які до цього були позбавлені можливості їх отримувати, а саме мешканцям небезпечних або просто географічно віддалених територій.

Наразі мобільні відділення Ощадбанку працюють у восьми областях України – там, де майже відсутня інфраструктура. У 2024 році ці мобільні підрозділи переважно обслуговували Донецьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області. Цього року до них додалися ще дві машини в Дніпропетровській області та одна – в Миколаївській. Зараз мобільні відділення Ощаду обслуговують клієнтів у 125 віддалених громадах. Незабаром ще два автомобілі почнуть роботу в Запорізькій та Одеській областях.

Відеозвіт про роботу мобільних підрозділів у Сумській області можна переглянути за посиланням: