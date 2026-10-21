Ощадбанк презентував ініціативу "Жіноча справа": фінансування, гранти та підтримка для розвитку

20 жовтня 2026 року в ОщадБізнес Хабі в Києві Ощадбанк спільно з міжнародними партнерами презентував ініціативу "Жіноча справа". Вона об'єднує фінансові та нефінансові інструменти для жінок, які планують започаткувати власну справу, розвивають чинний бізнес або готуються до масштабування.

Ініціатива є унікальною екосистемою, яка поєднує 5 міжнародних партнерів, 7 державних програм та понад 10 власних програм Ощадбанку. Вона охоплює кредитування, гарантійні механізми, грантові можливості, навчання, консультації та цифрові сервіси. Серед напрямів — підтримка стартапів і франчайзингових проєктів, інвестицій у розвиток бізнесу та створення робочих місць. Конкретні умови участі визначатимуться відповідними партнерськими програмами.

Партнерами ініціативи стали Prosper Global, Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), німецька організація German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK), а також програма "Рух вперед. Гранти та консультування мікропідприємств", яка фінансується урядом Німеччини та спільно реалізується GIZ і Національною установою розвитку (НУР). Об'єднання цих інструментів із можливостями Ощадбанку покликане спростити підприємницям отримання підтримки для розвитку власної справи.

Жіноче підприємництво вже становить 43% клієнтської бази мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку. За перші 8 місяців 2026 року саме жінки сформували 55% усіх нових клієнтів цього сегмента — це понад 10 тисяч нових підприємниць.

У презентації взяли участь представники держави, міжнародних організацій та бізнесу.

Центральною подією заходу стала панельна дискусія "Скільки коштує сміливість", під час якої спікерки обговорили роль жіночого лідерства в економіці, бар'єри в доступі до капіталу та спільну відповідальність за створення нових можливостей для бізнесу.

"Жіночий бізнес сьогодні вже давно не ніша, а потужний драйвер економіки. Ми бачимо величезний потенціал і готовність підприємниць розвивати та масштабувати власну справу. Близько 5000 жінок зможуть взяти участь в ініціативі та отримати підтримку для бізнесу. У межах комплексного проєкту передбачено грантову складову обсягом близько 2 млн євро. Ми щиро вдячні нашим партнерам за високу довіру до Ощаду, адже саме завдяки цій синергії стають можливими такі масштабні проєкти. Зі свого боку ми додамо до них всі наявні у нас можливості та інструменти. Наше завдання — допомогти підприємницям перейти від стійкості до впевненого зростання, поєднавши фінансування з гарантіями, грантами, навчанням та експертною підтримкою. Адже за кожним таким проєктом стоять нові робочі місця, розвиток громад і майбутнє нашої країни", — підкреслила Наталя Буткова-Вітвіцька , членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

"Війна змінила уявлення про те, що означає бути жінкою в бізнесі. Жінки взяли на себе управління родинами, фінансами й компаніями, прийшли в професії, які ще нещодавно вважалися чоловічими, і показали, що відповідальність, емпатія та адаптивність є сильними лідерськими якостями. Ці зміни щороку добре видно на майданчику Українського Жіночого Конгресу, де ми збираємо уряд, бізнес і громадськість. Сьогодні важливо, щоб держава створила систему координат разом з бізнесом і фінансовими установами. Ініціатива "Жіноча справа" Ощадбанку – приклад такої відповіді: вона дає жінці довіру й партнерів у тій точці, де вона робить перший крок", — наголосила Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради України, співзасновниця Українського жіночого конгресу.

"За час повномасштабної війни уряд запровадив і розширив десятки програм, які допомагають українцям започатковувати власну справу, розвивати бізнес, опановувати нові професії та знаходити роботу. Зокрема, за участю банків-партнерів, серед яких Ощад. Підтримка жіночого підприємництва – важлива частина державної політики, адже економічна незалежність жінок і рівний доступ до можливостей для розвитку бізнесу є складовими гендерної рівності. Сьогодні жінки-підприємниці – один із рушіїв економічної стійкості України: вони створюють робочі місця, розвивають громади й роблять внесок у відновлення країни. А готовність навчатись та практичні освітні програми є вагомою запорукою майбутньої успішності бізнесменок", — зазначила Юлія Свириденко , президентка KSE Business School, прем'єр-міністерка України у 2025–2026 роках.

Під час презентації партнери представили інструменти, які мають допомогти підприємницям отримувати фінансування, розвивати компетенції та зміцнювати бізнес навіть в умовах війни.

Один із партнерів, який підтримав ініціативу "Жіноча справа", ЄБРР, співпрацює з банками у 23 країнах, поєднуючи фінансування з розподілом ризиків і консультаційною підтримкою. Такий підхід дає змогу розширювати доступ підприємців до фінансових ресурсів і посилювати вплив підтримки на місцеву економіку.

"У 2025 році жінки заснували 61% нових бізнесів в Україні. Це свідчить про значну роль жінок у розвитку підприємництва навіть в умовах війни. З 2014 року ЄБРР співпрацює з фінансовими установами, щоб розширювати можливості для жінок-підприємниць, поєднуючи фінансування з консультаційною підтримкою. Один з інструментів цієї роботи — кодекс We-Fi Code. Ми цінуємо багаторічне партнерство з Ощадбанком, який приєднався до кодексу та послідовно підтримує фінансування бізнесу, заснованого жінками", — зазначила Дана Купова, керівниця напряму "Інклюзивне фінансування" ЄБРР.

Практичним продовженням цього підходу стане пілотний проєкт змішаного фінансування Prosper Global та Ощадбанку. Він має допомогти підприємницям перейти від грантової підтримки до банківського кредитування. За результатами дослідження FinanceHer, 93% опитаних підприємниць обирають гранти, а серед перешкод для отримання кредитів називають високі ставки та складні вимоги до застави.

" Минулого року в межах однієї лише програми BLOOM ми отримали 11 тисяч заявок. Тому разом з Ощадбанком ми розробляємо модель, яка розширює можливості нашої допомоги через кредит. У межах пілотного проєкту плануємо підтримати до 35 мікро- та малих підприємств під управлінням жінок. Донорський внесок покриватиме 50% суми кредиту, зменшуючи фінансове навантаження на бізнес", — розповіла Ірина Хоменко, старша радниця з питань економічного відновлення представництва Prosper Global в Україні.

Розширення доступу ММСП до фінансування є ключовим пріоритетом нашої діяльності. З цією метою Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) надав Ощадбанку 20 млн євро у гривневому еквіваленті, доповнивши цю підтримку грантовими можливостями для ММСП. Водночас EFSE допомагає банкам впроваджувати гендерно орієнтовані підходи та розширювати співпрацю з бізнесами, очолюваними жінками.

"Для нас важливо не лише надавати фінансування та гранти, а й допомагати банкам системно розширювати роботу з підприємствами, якими керують жінки. Ініціатива "Жіноча справа" дає змогу об'єднати ці підходи та перетворити їх на практичну підтримку бізнесу", — зазначила Ясмінка Бегерт, управляюча EFSE.

Водночас доступ до фінансування має супроводжуватися практичними знаннями та підтримкою на різних етапах розвитку підприємства. Цю складову забезпечуватиме Civitta Україна, яка реалізовуватиме дев'ятимісячну програму, яку розробив фонд EFSE та Ощадбанк для понад 300 учасниць за напрямами START і GROW. До 50 підприємниць також отримають індивідуальну менторську підтримку у форматі "Жінки для жінок".

" Ми понад десять років працюємо з розвитком жіночого підприємництва, реалізували понад 100 проєктів із розвитку потенціалу та більш як 30 спеціалізованих програм для жінок. У межах "Жіночої справи" допомагатимемо підприємницям долати практичні бар'єри: знаходити шлях до фінансування, отримувати прикладні інструменти для розвитку бізнесу та професійну підтримку", — повідомила Іванна Дідур, асоційована партнерка Civitta Україна.

Окрему роль у підтримці підприємництва відіграють грантові програми, які дають змогу інвестувати в розвиток бізнесу та створення робочих місць. Ощадбанк уже має досвід такої співпраці з German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK) у межах проєктів ReACT4UA, що фінансувалися GIZ. У першій фазі гранти отримали 136 підприємців, серед яких 20% становили жінки, у другій — 345 підприємців, а частка жінок зросла до 31%. Обсяг інвестицій у цих фазах становив 13,5 млн євро та 25,9 млн євро відповідно.

"Наш попередній досвід співпраці з Ощадбанком показав, що поєднання банківської експертизи та грантової підтримки дає конкретні результати. Наступний спільний проєкт у межах програми "Розширення економічних можливостей" плануємо розпочати в першому кварталі 2027 року. Він передбачатиме поєднання кредиту Ощадбанку з грантовою підтримкою DSIK для мікробізнесу під керівництвом жінок", — зазначила Руслана Йовко, заступниця голови представництва German Sparkassenstiftung в Україні.

Важливий напрям підтримки — допомога підприємствам, які працюють у громадах, що найбільше потерпають від війни. Програма EMPOWER, яку GIZ реалізує спільно з Національною установою розвитку, поєднує невідкладну підтримку бізнесу з довгостроковими інструментами розвитку, зокрема інвестиціями в енергетичну стійкість.

"Не можна чекати завершення війни, щоб розвивати економіку. Її потрібно зміцнювати вже сьогодні — підтримуючи підприємців, зберігаючи робочі місця та створюючи можливості для тих, хто найбільше постраждав від війни. Адже бізнес, який продовжує працювати попри всі виклики, — це не лише економічна активність. Це доходи громад, податки до бюджету, можливість для людей залишатися незалежними та будувати своє майбутнє в Україні. Кожне підприємство, яке вистояло й розвивається під час війни, посилює стійкість усієї країни. Саме так ми закладаємо фундамент відновлення України — не колись після перемоги, а вже сьогодні", — повідомив Айке Фатер , директор проєкту "Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER).

Міжнародні партнери підтримують державну програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка допомагає українським підприємцям залучати доступне банківське фінансування. До підтримки програми долучені уряд Німеччини через KfW, Світовий банк та Європейська Комісія. Національна установа розвитку забезпечує реалізацію механізмів підтримки кредитування бізнесу, зокрема підприємств, якими керують жінки.

"Підтримка жіночого підприємництва — один із важливих напрямів програми Empower. Банкам-партнерам, зокрема Ощадбанку, вже спрямовано значний обсяг грантових коштів для подальшого фінансування негайних потреб підприємиць, передусім, у сфері енергостійкості. Це приклад того, як поєднання державних інструментів і міжнародної підтримки допомагає бізнесу отримувати фінансування для розвитку", — зазначив Валерій Майборода, перший заступник голови правління Національної установи розвитку.

Підсумовуючи презентацію, Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, наголосила, що "Жіноча справа" об'єднує різні інструменти підтримки в єдину систему, якою підприємниці можуть скористатися залежно від своїх потреб і планів розвитку.

"Для нас важливо, щоб підприємиці могли знайти рішення відповідно до своїх планів і можливостей — від запуску власної справи до інвестицій у її подальший розвиток. Тому в межах "Жіночої справи" ми поєднали різні інструменти: кредити на стартапи та франчайзингові проєкти до 5 млн грн, фінансування інвестицій, державні гранти на розвиток бізнесу до 2,5 млн грн і переробного виробництва до 16 млн грн, а також навчання й консультації. Це дає підприємницям більше можливостей обрати формат підтримки, який відповідає саме їхнім завданням", — резюмувала вона.

Детальніше ознайомитися з умовами та подати заявку можна на офіційному сайті ініціативи https://www.oschadbank.ua/msb/woman-sprava