Ощадбанк посилює операційну стійкість мережі в прифронтових регіонах

Ощадбанк продовжує системну роботу з перевірки стійкості найбільшої в країні мережі банківських відділень у регіонах із підвищеними безпековими ризиками. Банк провів інспекцію у прифронтових областях сходу та півдня України, та перевірив готовність мережі до роботи в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Однією з причин особливої уваги до відділень на півдні та сході - є посилення російських обстрілів. Під час інспекції оцінили організацію роботи відділень, справність систем безпеки, фізичний захист об'єктів і готовність команд до роботи за складних умов. Окремо обговорили з працівниками актуальні операційні виклики та потреби.

Усі відділення Ощадбанку забезпечено альтернативними джерелами живлення, що дає змогу підтримувати їх роботу за відсутності централізованого електропостачання. Водночас банк продовжуватиме посилювати можливості мережі на випадок перебоїв з опаленням, щоб відділення могли працювати й за таких обставин.

Для забезпечення стабільної роботи на прифронтових територіях відділення Ощадбанку обов'язково оснащуються резервними джерелами живлення та необхідними запасами пального. Для захисту приміщень і критичних вузлів у відділеннях застосовують додаткові інженерні рішення — від захисних ролет і броньованих конструкцій до габіонів та антидронових сіток. Зокрема, всі чотири відділення Ощадбанку на Херсонщині обладнано габіонами та антидроновими сітками.

" Південь та схід України залишається одним із регіонів, де безпекові ризики для працівників, клієнтів і банківської інфраструктури особливо високі. Тому під час таких інспекцій для нас принципово важливо перевірити, чи справні всі системи захисту, чи готові відділення до можливих перебоїв і чи мають команди все необхідне для роботи. Стійкість обласних команд проявляється і в довірі клієнтів: за підсумками восьми місяців 2026 року обсяг коштів клієнтів Миколаївської філії зріс на 10% від початку року, а Херсонська філія зберігає понад 3,5 млрд грн коштів громадян, збільшивши їх обсяг на 6%. Водночас всі чотири східні філії увійшли до першої десятки банку за операційним прибутком. Це результат щоденної роботи колег у надзвичайно складних обставинах. Дякую командам за професійність, відповідальність і витримку", — зазначив Євгеній Драчко-Єрмоленко, заступник голови правління Ощадбанку.

Сьогодні на прифронтових територіях сходу та півдня України функціонує 311 відділень Ощадбанку в 7 обласних управліннях.

Попри постійні безпекові виклики та складні умови роботи, прифронтові регіони демонструють високу ефективність і стабільно посідають провідні позиції в системі банку. Зокрема, Дніпропетровська, Харківська та Сумська філії входять до топ-10 Ощадбанку за обсягами кредитування та залучених коштів. Сумська філія вийшла на 4-те місце за обсягом кредитів для юридичних осіб, а Одеська — посіла 4-те місце за загальним кредитним портфелем і 3-тє за кредитами фізичних осіб.

Особливо високі результати прифронтові команди демонструють у залученні ресурсів, що свідчить про високий рівень довіри населення. Дніпропетровська філія посіла 3-тє місце за залишками коштів клієнтів, а Харківська — 3-тє місце за вкладами українців серед усіх регіональних управлінь банку.

Позитивну динаміку демонструє і південь: за підсумками восьми місяців 2026 року обсяг коштів клієнтів Миколаївської філії зріс на 10% від початку року, а Херсонська філія зберігає понад 3,5 млрд грн коштів громадян, збільшивши їх обсяг на 6%. Вагомий внесок регіонів підтверджує й те, що всі чотири східні філії увійшли до першої десятки Ощадбанку за операційним прибутком.

Загалом Ощадбанк зберігає найбільшу банківську мережу в країні — 1073 працюючих відділення. Крім того, банк забезпечує обслуговування клієнтів за допомогою 15 мобільних підрозділів на базі спеціалізованих автомобілів: 10 працюють у прифронтових регіонах, ще 5 — у віддалених громадах центральних і західних областей.

Ощад продовжує забезпечувати доступність банківських послуг по всій країні, посилювати операційну стійкість мережі та підтримувати команди, які працюють поблизу лінії фронту. Рішення щодо роботи кожного відділення ухвалюються насамперед з урахуванням безпекової ситуації та необхідності гарантувати безпеку працівників і клієнтів.