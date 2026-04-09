Українська правда
Ощадбанк першим запустив окремі умови кредитування авто з пробігом від офіційних дилерів

9 квітня, 15:56

Ощад запустив програму Select Finance – кредитування автомобілів із пробігом, що продаються через офіційних дилерів в Україні.

Програма передбачає вигідніші умови фінансування порівняно з класичними кредитами на вживані автомобілі та поширюється на транспортні засоби з невеликим пробігом, які мають підтверджену історію експлуатації та перебувають на гарантії виробника.

Автомобіль, який купується в межах програми, має відповідати таким вимогам:

  • вік – до 3 років з моменту першого придбання;
  • пробіг – до 50 тис. км;
  • наявність чинної гарантії виробника;
  • не більше одного власника.

Ощадбанк пропонує гнучкі умови фінансування:

  • процентна ставка – від 0,01% до 11% річних (залежно від терміну та першого внеску);
  • перший внесок – від 30% вартості авто;
  • термін кредитування – до 5 років;
  • разова комісія – від 0 до 3% суми кредиту;
  • схема погашення – класична або ануїтет;
  • можливість включити вартість КАСКО за перший рік до суми кредиту.
"Ми сфокусувались на сегменті автомобілів із пробігом, які продаються через офіційних дилерів і мають гарантію виробника. Це дає клієнтам можливість отримати надійне авто за більш доступною ціною, ніж нове. Сьогодні сегмент кредитування вживаних авто становить лише близько 6% ринку заставного кредитування легкових авто. Проте саме він став справжнім лідером зростання: за останній рік кількість таких кредитів зросла майже вдвічі. Тому ми бачимо значні перспективи для подальшого масштабування нашої присутності в цьому сегменті", зазначив Дмитро Баштовий, директор департаменту взаємовідносин з партнерами Ощадбанку.

