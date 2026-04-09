Ощадбанк першим запустив окремі умови кредитування авто з пробігом від офіційних дилерів

Ощад запустив програму Select Finance – кредитування автомобілів із пробігом, що продаються через офіційних дилерів в Україні.

Програма передбачає вигідніші умови фінансування порівняно з класичними кредитами на вживані автомобілі та поширюється на транспортні засоби з невеликим пробігом, які мають підтверджену історію експлуатації та перебувають на гарантії виробника.

Автомобіль, який купується в межах програми, має відповідати таким вимогам:

вік – до 3 років з моменту першого придбання;

пробіг – до 50 тис. км;

наявність чинної гарантії виробника;

не більше одного власника.

Ощадбанк пропонує гнучкі умови фінансування:

процентна ставка – від 0,01% до 11% річних (залежно від терміну та першого внеску);

перший внесок – від 30% вартості авто;

термін кредитування – до 5 років;

разова комісія – від 0 до 3% суми кредиту;

схема погашення – класична або ануїтет;

можливість включити вартість КАСКО за перший рік до суми кредиту.