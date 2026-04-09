Ощадбанк першим запустив окремі умови кредитування авто з пробігом від офіційних дилерів
9 квітня, 15:56
Ощад запустив програму Select Finance – кредитування автомобілів із пробігом, що продаються через офіційних дилерів в Україні.
Програма передбачає вигідніші умови фінансування порівняно з класичними кредитами на вживані автомобілі та поширюється на транспортні засоби з невеликим пробігом, які мають підтверджену історію експлуатації та перебувають на гарантії виробника.
Автомобіль, який купується в межах програми, має відповідати таким вимогам:
- вік – до 3 років з моменту першого придбання;
- пробіг – до 50 тис. км;
- наявність чинної гарантії виробника;
- не більше одного власника.
Ощадбанк пропонує гнучкі умови фінансування:
- процентна ставка – від 0,01% до 11% річних (залежно від терміну та першого внеску);
- перший внесок – від 30% вартості авто;
- термін кредитування – до 5 років;
- разова комісія – від 0 до 3% суми кредиту;
- схема погашення – класична або ануїтет;
- можливість включити вартість КАСКО за перший рік до суми кредиту.
"Ми сфокусувались на сегменті автомобілів із пробігом, які продаються через офіційних дилерів і мають гарантію виробника. Це дає клієнтам можливість отримати надійне авто за більш доступною ціною, ніж нове. Сьогодні сегмент кредитування вживаних авто становить лише близько 6% ринку заставного кредитування легкових авто. Проте саме він став справжнім лідером зростання: за останній рік кількість таких кредитів зросла майже вдвічі. Тому ми бачимо значні перспективи для подальшого масштабування нашої присутності в цьому сегменті", – зазначив Дмитро Баштовий, директор департаменту взаємовідносин з партнерами Ощадбанку.