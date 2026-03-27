Ощадбанк п'ятий рік поспіль визнано найкращим преміальним банком в Україні за версією Euromoney

Ощадбанк вкотре підтвердив статус №1 у преміальному банкінгу України, отримавши нагороду Best Private Bank in Ukraine 2026 від міжнародного аналітичного журналу Euromoney. Банк утримує лідерство в цій номінації п'ять років поспіль.

Рейтинги Euromoney вважаються одними з найавторитетніших у світі та базуються на оцінках топменеджменту, інвесторів та експертів фінансового сектора. Перемога Ощадбанку підтверджує високу якість сервісу, інноваційність та ефективність стратегії управління капіталом.

Експерти Euromoney відзначили високий рівень клієнтського сервісу, широкий спектр послуг, що відповідають актуальним запитам ринку, та розширення інвестиційних можливостей.

Сьогодні клієнтам доступні:

інвестиційний консалтинг (Ощадбанк першим в Україні отримав відповідний дозвіл НБУ для роботи з фізичними особами);

інвестиції в альтернативні активи, зокрема в ринок землі, фонди комерційної нерухомості та мистецтво;

інструменти підтримки економіки, включаючи ОВДП і військові облігації;

регулярна аналітика та довгострокове фінансове планування.

В умовах тривалої невизначеності клієнти дедалі більше орієнтуються не лише на збереження, а й на ефективне управління капіталом. Саме ця зміна запиту визначає розвиток преміального банкінгу.

"Ми бачимо системну зміну поведінки клієнтів і свідомо відповідаємо на неї. Орієнтуючись на кращі світові практики, Ощадбанк всебічно розвиває модель преміального обслуговування, де інвестиційний напрям став однією з основних складових нашого лідерства. Сьогодні ми трансформуємо бізнес у формат інвестиційного радника, адже наше завдання — не просто зберігати, а й ефективно примножувати капітал клієнтів. Результати 2025 року підтверджують правильність обраного шляху: кількість преміальних клієнтів Ощаду зросла більш ніж на 26%, а обсяг активів під управлінням — на 17,5%. Ми фактично формуємо новий стандарт преміального банкінгу в Україні", — зазначив Дмитро Соловйов , директор департаменту преміального банкінгу Ощадбанку.

Ощадбанк продовжує розвивати преміальний сегмент як платформу для комплексного управління капіталом. Поєднання надійної банківської інфраструктури, професіоналізму менеджерів та доступу до унікальних інвестиційних інструментів дозволяє банку задавати орієнтири для всього українського ринку.