Ощадбанк отримав дві престижні "зелені" нагороди від ЄБРР за провідні екологічні проєкти

Ощад отримав дві нагороди в галузі зеленого фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за проєкти, реалізовані у 2025 році. Банк відзначено в номінаціях "Зелена торговельна угода року: відновлювана енергетика (вітер)" та "Зелена торговельна угода року: водний сектор".

Церемонія нагородження за програмою сприяння торгівлі (TFP) відбулась 7 червня 2026 року в Ризі (Латвія) в культурному центрі The Splendid у рамках 35-х щорічних зборів та бізнес-форуму ЄБРР. Цьогоріч міжнародний банківський форум традиційно відзначив найкращі фінансові інституції, які підтримують перехід до зеленої економіки, впровадження екологічно чистих технологій та збереження природних ресурсів.

Першу з нагород Ощадбанк отримав спільно з DZ BANK за реалізацію масштабного проєкту у сфері вітрогенерації на заході України. Угодою передбачено фінансування будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 39,9 МВт. Очікується, що комплекс генеруватиме близько 122 млн кВт*год електроенергії на рік. Фінансування від Ощадбанку, окрім кредитування, включало надання безвідкличного підтвердженого "зеленого" акредитиву.

Другою нагородою, яку Ощадбанк виборов разом із Commerzbank AG, відзначено угоду у сфері ефективного водокористування. Спільний проєкт має на меті впровадження сучасної системи зрошення теплиць для провідного агропереробного підприємства на півдні країни, що забезпечить суттєву економію водних ресурсів.

"Ми пишаємось можливістю відзначити Ощадбанк як переможця премії EBRD TFP Awards за трансакції в галузі зеленого фінансування у 2025 році. Ці нагороди у секторах відновлюваної енергетики та водних ресурсів підкреслюють непохитну відданість банку розвитку сталого фінансування. Фінансування нового проєкту вітроенергетики та підтримка впровадження технологій ефективного водокористування демонструють, як торговельне фінансування може забезпечити відчутний екологічний ефект. Ми високо цінуємо тривалу співпрацю з Ощадбанком та його міжнародними партнерами і сподіваємось на подальшу взаємодію задля забезпечення сталого та стійкого зростання", — зазначила Шона Татчелл , директорка Програми сприяння торгівлі (TFP) ЄБРР.

"Розвиток відновлюваної енергетики та впровадження технологій з ощадливого використання природних ресурсів є критично важливими для сталого майбутнього України, особливо в умовах постійних викликів для нашої інфраструктури. Одразу дві нагороди від ЄБРР за зелені угоди — це потужне визнання лідерства Ощадбанку в галузі екологічного фінансування. Ми пишаємось своєю участю в цих масштабних проєктах, які посилюють енергетичну та екологічну безпеку держави. Щиро вдячні українським партнерам за довіру, а міжнародним фінансовим інституціям — DZ BANK, Commerzbank AG та, безумовно, ЄБРР — за високу оцінку та співпрацю", — зазначив Юрій Каціон , голова правління Ощадбанку.

Назва компаній не розголошується у зв'язку з воєнними ризиками.