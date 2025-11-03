Ощадбанк отримав дві нагороди PR-марафону: за кращий піар для МСБ та відкритість СЕО

Ощад відзначено двома нагородами за результатами конкурсу PR-кейсів 2025, що відбувся в межах щорічного PR-марафону, організованого MMR.

Ощадбанк переміг у двох номінаціях:

"Кращий PR для малого і середнього бізнесу" — за проєкт "Історії успіху клієнтів";

"Відкритість СЕО" — за активну комунікацію голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.

"Історії успіху клієнтів" — серія відеоісторій про українських підприємців, які попри війну та економічну нестабільність не лише зберегли свій бізнес, а й розвиваються, створюють робочі місця та інвестують у відновлення країни. В кожному сюжеті — реальні приклади партнерства з Ощадбанком, яке допомагає бізнесу масштабуватись і ставати сильнішим. Ініціатором і ведучим проєкту є голова правління банку Сергій Наумов.

Окреме визнання отримала відкритість комунікацій Сергія Наумова. Використання мультиканальної стратегії — публічні виступи, соціальні мережі, медіаінтерв'ю — дало змогу сформувати довіру аудиторії та зміцнити репутацію Ощаду як прозорої та соціально відповідальної установи.