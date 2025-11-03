Ощадбанк отримав дві нагороди PR-марафону: за кращий піар для МСБ та відкритість СЕО
Ощад відзначено двома нагородами за результатами конкурсу PR-кейсів 2025, що відбувся в межах щорічного PR-марафону, організованого MMR.
Ощадбанк переміг у двох номінаціях:
- "Кращий PR для малого і середнього бізнесу" — за проєкт "Історії успіху клієнтів";
- "Відкритість СЕО" — за активну комунікацію голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.
"Історії успіху клієнтів" — серія відеоісторій про українських підприємців, які попри війну та економічну нестабільність не лише зберегли свій бізнес, а й розвиваються, створюють робочі місця та інвестують у відновлення країни. В кожному сюжеті — реальні приклади партнерства з Ощадбанком, яке допомагає бізнесу масштабуватись і ставати сильнішим. Ініціатором і ведучим проєкту є голова правління банку Сергій Наумов.
Окреме визнання отримала відкритість комунікацій Сергія Наумова. Використання мультиканальної стратегії — публічні виступи, соціальні мережі, медіаінтерв'ю — дало змогу сформувати довіру аудиторії та зміцнити репутацію Ощаду як прозорої та соціально відповідальної установи.
"Отримані нагороди – чергове підтвердження того, що щирість та відкритість працюють на зміцнення довіри навіть у найскладніші часи. Нагорода за проєкт "Історії успіху клієнтів" повною мірою належить і нашим клієнтам-підприємцям, які стали героями програм. Ми розповідаємо про них, бо ці люди також є важливим чинником стійкості нашої країни. Їхня відданість справі і рішучість надихають, а наша роль – підтримувати їх як банк і розповідати ці історії для того, щоб їхні приклади наслідували інші", – зазначив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.