Ощадбанк і Visa запустили Tap to Pay на iPhone для безконтактних платежів через ОщадPAY

Простий, безпечний та конфіденційний спосіб приймати безконтактні платежі лише за допомогою iPhone та ОщадPAY без необхідності додаткового обладнання.

Сьогодні Ощадбанк та Visa повідомили про запуск Tap to Pay на iPhone через застосунок ОщадPAY для клієнтів в Україні. Нова функція надає бізнесу можливість легко та безпечно приймати безконтактні платежі офлайн, використовуючи лише iPhone.

Tap to Pay на iPhone дозволяє компаніям приймати всі форми безконтактних платежів – кредитні та дебетові картки Visa та Mastercard, платежі з Apple Pay та інших цифрових гаманців – без жодного додаткового обладнання чи платіжного терміналу лише за допомогою iPhone і застосунку ОщадPAY.

Під час оформлення замовлення продавець просто пропонує клієнту піднести картку чи інший пристрій із NFC до iPhone. Рішення також підтримує введення PIN-коду, включаючи опції спеціальних можливостей.

ОщадPAY використовує технологію Tap to Pay, що базується на вбудованих функціях iPhone для забезпечення конфіденційності та безпеки даних бізнесу і клієнтів. Під час обробки платежу Apple не зберігає номери карток на своїх серверах, тому продавці та клієнти можуть бути впевнені в безпеці своїх даних.

Запуск ОщадPAY на iPhone – спільна ініціатива Ощадбанку та Visa, яка надає українським підприємцям і бізнесам швидкий, безпечний та зручний спосіб приймати безконтактні платежі. Почати роботу можна за лічені хвилини – достатньо завантажити застосунок ОщадPAY з Apple App Store на iPhone XS або новішу модель з останньою версією iOS.

"Технологія Visa Tap to Phone вже допомогла тисячам українських компаній легко приймати безконтактні платежі. Тепер завдяки її доступності через Tap to Pay на iPhone для клієнтів Ощадбанку ми розширюємо доступ до ще більшої кількості продавців, які можуть скористатися перевагами безпечного, безперебійного та безапаратного прийняття платежів, – зауважила Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні, – Ця співпраця знаменує собою ще один крок до побудови більш інклюзивної та інноваційної платіжної екосистеми в Україні".