Ощадбанк б'є рекорди: зростання кредитування та відрахувань, підтримка бюджету через ОВДП

Ощадбанк у 2024 році* заробив рекордний прибуток до оподаткування в сумі 18,7 млрд грн. Таким чином банк продовжив тенденцію суттєвого покращення цього показника. Якщо у 2022 році чистий прибуток до податків Ощаду становив 0,6 млрд грн, то в 2023 – близько 9,3 млрд грн. Відповідно, минулорічний результат виявився вищим за показник 2023 року майже вдвічі.

Очікується, що сума податку на прибуток та дивідендів, яку Ощадбанк сплатить за результатами роботи в 2024 році до державного бюджету, становитиме 12,2 млрд грн (9,9 млрд грн податку на прибуток та 2,3 млрд грн дивідендів). Це майже вдвічі (або на 5,8 млрд грн) більше, ніж відповідні цифри за результатами 2023 року.

Значне нарощення ефективності роботи Ощадбанку в 2024 році стало можливим за рахунок нарощення валюти балансу з одночасним розвитком бізнесу. Це сприяло підвищенню чистого процентного доходу Ощаду на 5,5 млрд грн (+29% до відповідного показника минулого року). Окрім цього, робота з проблемними позичальниками та інші заходи з урегулювання проблемної заборгованості допомогли банку розформувати резерви на 2,3 млрд грн.

Обсяг чистого кредитного портфеля Ощадбанку за 2024 рік збільшився на 22 млрд грн (+25%) та перевищив позначку 111 млрд грн. Це стало можливим за рахунок активного кредитування як бізнесу (+15,9 млрд грн з початку року), так і фізосіб (+6,1 млрд грн).

Важливим напрямом інвестицій Ощаду були вкладення в державні боргові цінні папери, портфель яких зріс на 72,8 млрд грн (у номіналі), або на 68% з початку року. Протягом минулого року банк придбав ОВДП на 120 млрд грн. Така активність зумовила зростання відповідної частки ринку Ощадбанку з 16,3% до 20,3%, а питома вага в прирості ОВДП по банківській системі досягла 32%.

Перерахунки Ощадбанку до державного бюджету в 2024 році становлять рекордні 17,2 млрд грн податків, зборів та сплачених дивідендів, з яких 10,6 млрд грн – податок на прибуток (у т.ч. 2,9 млрд грн за підсумками 2023 року та 7,7 млрд грн за результатами роботи в 2024 році). Це втричі більше, ніж платежі до державного бюджету в позаминулому 2023 році. Крім того, цьогоріч за результатами 2024 року банк додатково сплатить 2,2 млрд грн податку на прибуток.

"Повномасштабна війна вимагає від держаного сектору економіки максимальної концентрації на підвищенні ефективності та зростанні фінансових результатів, адже наших податків та дивідендів як ніколи потребує державний бюджет. Приємно констатувати, що у 2024 році Ощадбанк продовжував покращувати результати роботи, що зумовило збільшення обсягу нашої підтримки державі. Запевняю, що і в 2025 році Ощад продовжуватиме наполегливо працювати на збільшенням перерахувань до бюджету оборони країни. В цьому нам неодмінно допоможе нова стратегічна програма, затверджена наглядової радою наприкінці 2024 року", – наголосив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

* Тут і далі – попередні результати, що мають бути підтверджені зовнішнім аудитом.