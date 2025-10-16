Ощад став лідером ринку за обсягом документарних операцій

За даними Національного банку України станом на 1 вересня 2025 року Ощадбанк має найбільший серед українських банків портфель документарних операцій обсягом понад 30 млрд грн. Портфель включає надані гарантії та непокриті акредитиви.

"За неповні три квартали Ощадбанк збільшив власний портфель документарних операцій у 10 разів. Наша частка ринку на 1 вересня 2025 року становить 21%. Ми продовжуємо підтримувати критичні галузі економіки, використовуючи не лише класичне кредитування, а й альтернативні інструменти торговельного фінансування (гарантії та акредитиви).

Окрім таких галузей, як енергетика та торгівля, Ощад підтримав оборонно-промисловий комплекс України. Загальна підтримка ОПК протягом повномасштабної війни, включаючи укладені кредитні угоди, становить 44,5 млрд грн", – підкреслив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.