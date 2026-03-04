Oschadbank Premium Banking розширює горизонти інвестування: партнерство з компанією "Твоє Коло"

Oschadbank Premium Banking продовжує розвивати екосистему інвестиційних рішень для клієнтів, які прагнуть надійного захисту та зростання капіталу. В межах розвитку альтернативних інструментів інвестування Ощадбанк уклав договір про співпрацю з компанією "Твоє Коло", що спеціалізується на структурованих інвестиціях у сільськогосподарську землю та має багаторічний досвід роботи на ринку.

Відтепер преміум-клієнти Ощаду можуть розглядати інвестиції в сільськогосподарську землю як один із елементів диверсифікованого портфеля. Партнерство з компанією "Твоє Коло" передбачає повний сервісний супровід — від відбору ділянок і юридичної перевірки до організації орендних відносин та подальшого адміністрування.

Із відкриттям ринку землі для юридичних осіб у січні 2024 року вартість землі демонструє стале зростання. За офіційними даними Держгеокадастру лише у 2025 році воно становить майже 30%. Експерти прогнозують збереження позитивного тренду в довгостроковій перспективі, що робить землю вигідною інвестицією.

" Ми бачимо запит клієнтів на інструменти з реальним підґрунтям та зрозумілою моделлю монетизації. Земля — обмежений ресурс, цінність якого лише зростатиме. Спільно з компанією "Твоє Коло" ми пропонуємо клієнтам доступ до професійної експертизи ринку та перевірених інвестиційних рішень у межах формування персональних портфелів", — зазначив Дмитро Соловйов , директор департаменту Premium Banking Ощадбанку.

"Наша мета — зробити інвестиції в земельні активи такими ж простими та зрозумілими, як банківський депозит, але з потенціалом капіталізації. Досвід європейських країн свідчить, що після відкриття ринку землі її вартість подвоювалась за перші 4-5 років, потроювалась за 7 і зростала майже в 5 разів за 10 років. В Україні земля сьогодні коштує втричі дешевше за болгарську і в п'ять разів дешевше за польську, а це неймовірні інвестиційні можливості. Партнерство з Ощадбанком підтверджує запит на професійну інфраструктуру та прозорі механізми роботи в цьому сегменті", — прокоментував підписання договору Андрій Усенко , співзасновник компанії "Твоє Коло".

Клієнти Oschadbank Premium Banking можуть звернутись до персонального менеджера для отримання консультації. В межах послуги "Індивідуальне консультування" буде здійснено аналіз ризик-профілю та запропоновано оптимальну частку земельних інвестицій у структурі активів персоналізованого портфеля.