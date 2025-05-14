Оренда платіжної картки чи банківського рахунку: як не стати співучасником злочину

Банківська картка — це не просто спосіб зняти гроші з банкомату чи розрахуватися в магазині. Це частина вашої цифрової ідентичності. Якщо ви передаєте її комусь — ви віддаєте контроль над своїм ім’ям, безпекою і свободою.

Людей, які за гроші передають свої картки чи рахунки іншим, називають "грошовими мулами" або дропами. Такі картки та рахунки злочинці використовують для переказів крадених коштів, щоб приховати їхнє джерело надходження, водночас зловмисники залишаються в тіні.

Остерігайтеся пропозицій "орендувати" вашу картку чи банківський рахунок!

Шахраї розміщують оголошення, де пропонують взяти в "оренду" банківські картки та рахунки за винагороду (≈1000 грн/день).

Або пропонують роботу, що передбачає відкриття рахунку на своє ім’я для переказу коштів.

Чому небезпечно погоджуватися на такі пропозиції?

Шахраї використовують чужі картки та рахунки для незаконних дій (шахрайство, тероризм, торгівля людьми, наркотиками та інші тяжкі злочини). Гроші переказують через різні рахунки, щоб приховати їхнє походження, водночас злочинці залишаються в тіні.

Власник платіжної картки та банківського рахунку в такій схемі стає співучасником злочину, навіть якщо він цього не усвідомлює.

Чому небезпечно погоджуватися на такі пропозиції?

Шахраї використовують чужі картки та рахунки для незаконних дій (шахрайство, тероризм, торгівля людьми, наркотиками та інші тяжкі злочини). Гроші переказують через різні рахунки, щоб приховати їхнє походження, водночас злочинці залишаються в тіні.

Власник платіжної картки та банківського рахунку в такій схемі стає співучасником злочину, навіть якщо він цього не усвідомлює.

Відповідальність і ризики "грошових мулів"

Кримінальна відповідальність

Навіть якщо людина не усвідомлює своєї участі у злочині, вона все одно може бути притягнута до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.

Проблеми з доступом до банківських послуг та працевлаштуванням

В майбутньому дроп може бути обмеженим у доступі до банківських послуг (усіх банків), а також отримати "пляму" на репутації і мати проблеми під час працевлаштування. Стати "грошовим мулом" – зіпсувати власне майбутнє.

Ризик втрати грошей

Власники рахунків або карток можуть втратити всі свої заощадження через шахрайські операції, навіть якщо вони не будуть залучені до кримінальної справи. Залишаючи свої фінанси під контролем сторонніх осіб, громадяни ставлять під загрозу не тільки свою безпеку, але й майбутнє своєї родини.

Особиста відповідальність

Стати "грошовим мулом" — це не просто проблема з законом, це проблема моральності. Уникати участі в злочинних схемах — це відповідальний крок заради власної безпеки.

Як не стати "грошовим муломˮ?

Не передавайте платіжну картку, її реквізити, реквізити рахунку в користування іншим особам!

Ігноруйте вакансії чи роботу, які передбачають продаж або оренду вашого банківського рахунку та картки, переказ грошей між рахунками, зняття готівки для сторонніх осіб тощо.

Як відрізнити пропозицію стати "дропом" від інших пропозицій про роботу?

В описі роботи зазначено, що необхідно переказувати гроші.

Не описані конкретні професійні вимоги до претендента роботи, немає переліку його обов'язків, крім переказу грошей.

Немає вимог до освіти та досвіду роботи.

Робота передбачає тільки онлайн-взаємодію з роботодавцем (без особистого спілкування).

Пропозиція про роботу передбачає високий дохід за мінімум зусиль. Деякі оголошення пропонують витрачати в день близько 10 хвилин, щоб заробляти до 10 тисяч гривень на місяць.

Отримали пропозицію стати "грошовим мулом" – повідомте про це Кіберполіцію.

Стати "грошовим мулом" можна неусвідомлено, тож, якщо ви на якомусь етапі зрозуміли, що встигли погодитися на схожу пропозицію і надали дані своєї картки / рахунку шахраям, слід звернутися до Кіберполіції, залишивши заяву на сайті або зателефонувавши за номером 0 800 505 170. Також негайно зверніться до банку та заблокуйте рахунок.

Більше інформації читайте на сайті #ШахрайГудбай Національного банку України, Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Держспецзв’язку: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

Публікацію підготовлено Національним банком України в рамках всеукраїнської інформаційно-просвітницької кампанії #ШахрайГудбай. Мета кампанії – поліпшити обізнаність громадян та нагадати їм про основні правила безпеки під час безготівкових розрахунків, особливо в інтернеті.

Розповсюдження публікації здійснюється за підтримки Укрексімбанк.