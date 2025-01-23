Облігації, прив’язані до інфляції, можуть принести найвищий прибуток з часів кризи 2008 року

Аукціон захищених від інфляції казначейських облігацій США в четвер може принести найвищу дохідність за більш ніж десятиліття.

Про це пише Bloomberg.

Хоча дохідність казначейських облігацій усіх типів поступово зростає і ще не досягла свого пікового рівня 2023 року, аукціони фіксують дохідність лише раз на місяць.

У випадку з аукціоном 10-річних казначейських облігацій TIPS на суму 20 мільярдів доларів, зазначений рівень дохідності близько 2,25% востаннє перевищувався в жовтні 2008 року, під час фінансової кризи.

Зростання дохідності захищених від інфляції облігацій відображає "поєднання фундаментальних основ зростання та ринкового ціноутворення у вигляді довгострокової реальної премії внаслідок занепокоєння щодо фіскальних перспектив", - сказав керівник відділу глобальної ринкової стратегії з прив'язкою до інфляції в Barclays Capital Inc Майкл Понд. "Економіка добре тримається, попри більш високі ставки".

За його словами, постійне скорочення Федеральним резервом США своїх запасів казначейських облігацій також є одним з факторів.