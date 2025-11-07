Новини 7 листопада: в Україні з'явиться нова фондова біржа, Зеленський оцінив діяльність Кудрицького

Про що сьогодні говорили

Про біржу. Засновник групи компаній Inzhur, яка у 2022 році запустила в Україні ринок REIT (інвестиційних фондів нерухомості), Андрій Журжій створить фондову біржу.

Про нафту РФ. Єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt. заявила, що має альтернативу російській нафті. Це сталося напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо санкцій проти російської нафти.

Про "УЗ-3000". Програма безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" має запуститись 1 грудня та тривати впродовж 4 місяців, коли є низький попит на залізничні квитки.

Про Кудрицького. Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький не зміг забезпечити безпеку енергетики України.

Про війну. Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн на місяць.

Ексклюзиви ЕП

Модний вирок: як вплине на Mango справа про можливе вбивство сином засновника компанії

Смерть засновника однієї з найбільших модних груп Європи Mango мільярдера Ісака Андіка майже рік вважали нещасним випадком, а тепер розслідують як вбивство. Що змінилося і як це вплине на компанію?