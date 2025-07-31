Новини 31 липня: Україні загрожує поглиблення фінансової кризи, повернення незалежності НАБУ і САП

Про що всі сьогодні говорили?

Про Україну. Україна може зіткнутися з ще глибшим дефіцитом фінансування у 2025–2026 роках, попереджають економісти.

Про НАБУ і САП. Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.

Про оборону. Верховна Рада підтримала закон №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на оборону.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, що передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 млрд грн.

Про нафту РФ. Державні нафтопереробні заводи Індії припинили закупівлі російської нафти, оскільки Москва перестала надавати знижки, а США пригрозили 100% митами на індійські товари.

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