Новини 29 жовтня: Україну може чекати катастрофічна зима, Кудрицький під вартою

Про що сьогодні говорили

Про пальне. Мережі АЗС ОККО та WOG збільшили ціну дизпального на одну гривню за літр, і це перше зростання вартості ДП в мережах з кінця червня 2025 року.

Про Жеваго. Апеляційний суд Парижа відмовив НАБУ і САП у екстрадиції українського бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго.

Про зиму. Російські військові роблять усе, щоб цієї зими заморозити Україну: системно бомблять вугільні електростанції, газосховища та підстанції. Кожна нова руйнація ускладнює українцям проходження зими з достатньою кількістю електрики та тепла.

Про Кудрицького. Екскерівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Про торгівлю з ЄС. З 29 жовтня 2025 року набрали чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, які відкривають новий етап в економічному співробітництві між країнами.

Ексклюзиви ЕП

Мільйони – у падел: як на хайповому виді спорту зароблятимуть Буткевич та Андрій Шевченко

Україна підхоплює світовий тренд на падел. Будувати нові корти взялися, зокрема, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та співзасновник АТБ Геннадій Буткевич. Як вони планують на цьому заробляти?