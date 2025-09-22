Новини 22 вересня: правоохоронці витратили 700 гривень на порно, РФ почала масово страхуватися від ударів дронів

Про що всі сьогодні говорили:

Про порно. Мукачівські правоохоронці здійснили контрольну закупівлю порнографічного відео у жінки через Telegram, після чого звинуватили її у поширенні порно.

Про фіндопомогу. Україна за останні три з половиною роки отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги, у 2025 році треба ще $8,7 млрд.

Про УЗ. З 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. У цей період відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів.

Про РФ. Росіяни різко збільшили попит на страхування житла від ударів українських безпілотників.

Про цукор. Ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.

Ексклюзиви ЕП:

Проблеми з обліком: за три роки держава дала житло лише 63 ВПО

Держава витратила десятки мільярдів гривень, але понад 4 млн внутрішньо переміщених осіб досі без житла. Чому вона не знає, кого і як забезпечує дахом над головою?