Новини 22 серпня: нафтопровід "Дружба" знов атакували, кожен п'ятий банк в Україні – збитковий

Про що говорили сьогодні?

Про "Дружбу". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що вночі проти 22 серпня нафтопровід "Дружба" знов атакували, тому постачання нафти до Угорщини зупинено.

Про банки. Українські банки за перше півріччя 2025 року заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Це майже той самий результат, що й торік.

Про зиму. Україна у рамках підготовки до осіннє-зимового періоду 2025/2026 років, накопичила на складах ТЕС та ТЕЦ 2,4 млн тонн вугілля та закачала у підземні сховища приблизно 11 млрд куб. м газу,

Про податки. У першому півріччі 2025 року міжнародні компанії – нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.

Про ДБР. Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного відчуження землі державного підприємства "ДГ "Дніпро" Інституту зрошуваного землеробства НААН України у Дніпропетровській області.

Ексклюзиви ЕП

Росіяни шикуються в черги за пальним, якого навіть попри зростання цін на всіх не вистачає. Офіційна версія дефіциту – позапланові ремонти на НПЗ. Їх причину російська пропаганда замовчує.