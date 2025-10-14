Новини 14 жовтня: Уряд підвищив ціни на газ, Юру Єнакіївського заочно заарештували

Про що сьогодні говорили

Про газ. Кабмін вніс зміни до постанови про пільгові ціни на газ і підвищив їх для окремих видів споживачів.

Про Єнакіївського. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка, підозрюваного у справі щодо корупційного заволодіння землею на ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці.

Про Коболєва. Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021 роки) Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 млн грн і намагається довести у суді, що це має зробити компанія.

Про економіку. Глобальне зростання світової економіки сповільниться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025 році та 3,1% у 2026-му.

Про відключення. Увечері 14 жовтня в Україні почалися екстрені вимкнення світла в окремих областях: Донецькій та Дніпропетровській.

Ексклюзиви ЕП

Гроші під землю. Чому зупинилося будівництво метро в Дніпрі і коли його відновлять

У лютому 2022 року турецький підрядник полишив будівництво метро в Дніпрі. Що відбувається з великим інфраструктурним проєктом?