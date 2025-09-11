Новини 11 вересня: рецесія і обвал рубля в Росії, МВФ бачить величезну "діру" у фінансуванні України
Про що сьогодні всі говорили?
Про Маска. Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон посунув генерального директора Tesla Ілона Маска з першого місця у світовому рейтингу найбагатших людей.
Про нафту РФ. Індійські імпортери російської нафти вимагають від російських продавців більших знижок, оскільки потенційні ризики від участі в торгівлі зростають.
Про бюджет. Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у зовнішньому фінансуванні можуть бути на 20 мільярдів доларів вищими, ніж оцінює український уряд.
Про проблеми РФ. Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков запевнив, що макроекономічна ситуація в Росії залишається "надійною та передбачуваною", навіть попри обвал рубля й рецесію.
Про газ РФ. Європейський Союз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року, заявив у четвер єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен.
Ексклюзив ЕП
Трильйон під наглядом. Із зловживаннями при купівлі зброї боротиметься Нацбанк
НБУ почав протидіяти зловживанням у сфері закупівлі зброї, на яку у 2025 році планують витратити понад 1 трлн грн. Як це вплине на банки та оборонні компанії?