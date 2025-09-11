Новини 11 вересня: рецесія і обвал рубля в Росії, МВФ бачить величезну "діру" у фінансуванні України

Про що сьогодні всі говорили?

Про Маска. Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон посунув генерального директора Tesla Ілона Маска з першого місця у світовому рейтингу найбагатших людей.

Про нафту РФ. Індійські імпортери російської нафти вимагають від російських продавців більших знижок, оскільки потенційні ризики від участі в торгівлі зростають.

Про бюджет. Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у зовнішньому фінансуванні можуть бути на 20 мільярдів доларів вищими, ніж оцінює український уряд.

Про проблеми РФ. Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков запевнив, що макроекономічна ситуація в Росії залишається "надійною та передбачуваною", навіть попри обвал рубля й рецесію.

Про газ РФ. Європейський Союз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року, заявив у четвер єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен.

Ексклюзив ЕП

Трильйон під наглядом. Із зловживаннями при купівлі зброї боротиметься Нацбанк

НБУ почав протидіяти зловживанням у сфері закупівлі зброї, на яку у 2025 році планують витратити понад 1 трлн грн. Як це вплине на банки та оборонні компанії?